Дилерський центр французьких автомобілів Peugeot та Citroen «Ампір» відчинив свої двері для відвідувачів та готовий записувати на сервісне обслуговування. Цей дилер також підтримує програму з безкоштовного ремонту державних та комунальних автомобілів вказаних брендів.

Дилерський центр Peugeot та Citroen в місті Херсон відновлює свою роботу. Автодилер знаходиться за адресою Новомиколаївське шосе 7а, поруч з великою транспортною розв'язкою та автовокзалом.

Наразі можна завітати в автосалон та замовити новеньке авто у виробництво. Авторизований сервіс для обслуговування і ремонту автомобілів має 8 підйомників для обслуговування, що дозволяє обслуговувати до 50 авто в день.

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“Ампір” також підтримує програму безкоштовного сервісного обслуговування і ремонту автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Усі ремонтні роботи проводяться коштом ТОВ “Пежо Сітроен Україна”. Дія даної програми поширюється на наступні категорії авто: швидка медична допомога, служба національної поліції, аварійні служби, комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури тощо.

Офіційний імпортер автомобілів “Пежо Сітроен Україна” проводить роботи з налагодження всіх робочих процесів дилерського центру “Ампір” в Херсоні. Спільними зусиллями найближчим часом буде відновлено безперебійні поставки запасних частин та комплектуючих для автомобілів. Також будуть розроблені надійні логістичні маршрути для поставок нових автомобілів до салону, аби кожен клієнт мав змогу отримати новий автомобіль у визначені терміни поставки.