Сразу на 14 новых автомобилей скорой помощи прирос автопарк Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Из этого количества 10 единиц спецтехники входит в класс В, которые будут работать на выездах к пациентам на догоспитальном этапе. Еще четыре кареті в исполнении класса С будут задействованы как реанимобили. Все машины получили соответствующее оборудование и инструментарий.

Как сообщили Авто24 в областной военной администрации, нынешняя партия медицинских автомобилей закуплена на средства из нескольких источников. Деньги на обновку выделены из государственного бюджета, Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также Volkswagen Crafter превратили в больницу на колесах

Кстати, прошлые приобретения медицинских карет также осуществлялись по такой же долевой схеме финансирования.

Спецтранспорт уже распределен по станциям, подстанциям и даже двум маленьким пунктам (Старосинявский и Виньковецкий) экстренной медицинской помощи. Четыре реанимобиля пойдут в две станции (Каменец-Подольская, Хмельницкая) и две подстанции (Городоцкая, Летичевская).

За время военных действий автопарк карет скорой медицинской помощи Хмельницкой области прирос 22 единицами современного спецтранспорта. Фото: Хмельницкая ОВА

Читайте также Львовские медики получили бронированные "скорые"

Все кареты скорой помощи выполнены на шасси Citroen Jumper, комплектующиеся экономичными 4-цилиндровыми дизельными 156-сильными турбодвигателями. В городском цикле они потребляют 6,7, на трассе – 5,9 и в смешанном – 6,2 л/100 км.

Автомобили уже прошли государственную регистрацию и постепенно вводятся в дежурство.