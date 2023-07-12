Відразу на 14 нових автомобілів швидкої допомоги приріс автопарк Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

З цієї кількості 10 одиниць спецтехніки належить до класу В, що буде працювати на виїздах до пацієнтів на догоспітальному етапі. Ще чотири карети у виконанні класу С будуть задіяні як реанімобілі. Усі машини отримали відповідне до свого призначення обладнання та інструментарій.

Як повідомили Авто24 в обласній воєнній адміністрації, нинішня партія медичних автомобілів закуплена за кошти з кількох джерел. Гроші на обновку виділено з державного бюджету, Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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До речі, минулі придбання медичних карет також здійснювалися за такою ж дольовою схемою фінансування.

Спецтранспорт уже розподілено по станціях, підстанціях і навіть двох маленьких пунктах (Старосинявський та Віньковецький) екстреної медичної допомоги. Чотири реанімобілі підуть у дві станції (Кам’янець-Подільська, Хмельницька) та дві підстанції (Городоцька, Летичівська).

За час воєнних дій автопарк карет швидкої медичної допомоги Хмільниччини приріс 22 одиницями сучасного спецтранспорту. Фото: Хмельницька ОВА

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Всі карети швидкої медичної допомоги виконані на шассі Citroen Jumper, що комплектуються економічними 4-циліндровими дизельними 156-сильними турбодвигунами. У міському циклі вони споживають 6,7, на трасі – 5,9 і у змішаному – 6,2 л/100 км.

Автомобілі вже пройшли державну реєстрацію і поступово вводяться в чергування.