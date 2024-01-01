В Хмельницком будут ездить большие автобусы SOR NB 12 из Праги

Пассажирские машины в хмельницкий "Электротранс" пришли благодаря инициативе городского головы Шестки Якуба Старека. Это самый большой район Праги, расположенный на северо-западе города и называется Прага 6. Об этом говорится в сообщении мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

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Многоместные двухосные автобусы SOR NB 12 имеют 26 сидячих и 76 стоячих мест. Кроме этого в накопительной зоне по центру салона есть еще дополнительно пять откидных мест.

Они рассчитаны на детские коляски и инвалидные коляски. Если их нет, то пассажиры могут воспользоваться откидными сиденьями.

В задней моторной нише стоят двигатели Iveco Tector/ Cursor 8 на 245 л.с. или Cummins CG на 280 л.с. Они вращают колеса через автоматические коробки передач ZF ZF Ecomat или ZF Ecolife на шесть ступеней хода.

Для зимы эти машины имеют мощное конвекторное отопление салона, а для лета – кондиционеры. Фото: Александр Симчишин, Facebook

Автобусы после перегона проходят обязательное техническое обслуживание. После государственной регистрации они выйдут на городские маршруты.

В коротком сообщении мэрии также говорится о том, что Прага 6 уже неоднократно помогала Хмельницкому. Это были автомобили для ВСУ, дроны MAVIC 3, генераторы.

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