В Хмельницькому будуть їздити великі автобуси SOR NB 12 з Праги

Пасажирські машини в хмельницький "Електротранс" прийшли завдяки ініціативі міського голови Шестки Якуба Старека. Це найбільший район Праги, що розташований на північному заході міста й має назву Прага 6. Про це йдеться у повідомленні мера Хмельницького Олександра Симчишина.

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Багатомісні двовісні автобуси SOR NB 12 мають 26 сидячих та 76 стоячих місць. Окрім цього в накопичувальній зоні по центру салону є ще додатково пʼять відкидних місць.

Вони розраховані на дитячі коляски та інвалідні візки. Якщо їх немає, то пасажири можуть скористатися відкидними сидіннями.

В задній моторній ніші стоять двигуни Iveco Tector/ Cursor 8 на 245 к.с. або ж Cummins CG на 280 к.с. Вони обертають колеса через автоматичні коробки передач ZF ZF Ecomat чи ZF Ecolife на шість ступенів ходу.

Для зими ці машини мають потужне конвекторне опалення салону, а для літа – кондиціонери. Фото: Олександр Симчишин, Facebook

Автобуси після перегону проходять обов’язкове технічне обслуговування. Після державної реєстрації вони вийдуть на міські маршрути.

В короткому повідомленні мерії також йдеться про те, що Прага 6 вже неодноразово допомагала Хмельницькому. Це були автомобілі для ЗСУ, дрони MAVIC 3, генератори.

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