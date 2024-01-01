В Ирпень передали уникальную платформу, которая поднимается на 10 метров

Гуманитарная программа реализуется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Об этом говорится в сообщении мэрии Ирпеня.

В центре внимания был ножничный подъемник Haulotte Compact 10. Эта аккумуляторная машина незаменима на операциях как по восстановлению инфраструктуры, так и по уходу за зелеными насаждениями.

Читайте также Еще по одному мосту через Ирпень возобновится движение транспорта

В транспортных пакетах поставок такая техника до этого практически не встречалась, хотя такие машины в Ирпене, Буче, Гостомеле, Бородянке или в других громадах, подвергшихся разрушениям в ходе войны, очень необходимы.

Переданная Ирпеню модель C10 в цифровом индексе несет подсказку о 10-метровой операционной высоте ножничного подъемника. Правда, здесь следует учесть, что максимальная высота пола платформы держится на отметке 8 метров.

Фото: мэрия Ирпеня

Имея массу вместе с аккумуляторной батареей 2490 кг, подъемник способен поднимать вверх 450 кг. Работает без аутригеров, может с поднятой платформой передвигаться. Пост управления есть как снизу, так и непосредственно на рабочей люльке, где можно разместить трех человек и груз.

Читайте также Ирпенская городская больница будет иметь собственный автопарк "скорых"

Также в пакете пришел бортовой грузовик Iveco Daily с двойной кабиной и прицепом для коммунальной службы. А вот микроавтобус с механической рампой будет передан ветеранской организации Veteran Space. Irpin.

Фото: мэрия Ирпеня

Специально оборудованная пассажирская машина будет обслуживать ветеранов, которые передвигаются на креслах колесных. Теперь они беспрепятственно и комфортно могут добираться на обследование, реабилитацию, тренировки, соревнования или экскурсию.