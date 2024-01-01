В Ірпінь передали унікальну платформу, яка піднімається на 10 метрів

Гуманітарна програма реалізується за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Про це йдеться в повідомленні мерії Ірпеня.

В центрі уваги був ножичний підіймач Haulotte Compact 10. Ця акумуляторна машина незамінна на операціях як з відновлення інфраструктури, так і з догляду за зеленими насадженнями.

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В транспортних пакетах постачань така техніка до цього практично не зустрічалася, хоча такі машини в Ірпені, Бучі, Гостомелі чи Бородянці або ж в інших громадах, що зазнали руйнувань в ході війни, дуже необхідні.

Передана Ірпеню модель C10 в цифровому індексі несе підказку про 10-метрову операційну висоту ножичного підіймача. Щоправда, тут слід врахувати, що максимальна висота підлоги платформи тримається на відмітці 8 метрів.

Фото: мерія Ірпеня

Маючи масу разом з акумуляторною батареєю 2490 кг, підіймач спроможний підносити вгору 450 кг. Працює без аутригерів, може з піднятою платформою пересуватися. Пост управління є як знизу, так і безпосередньо на робочій люльці, де можна розмістити трьох людей та вантаж.

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Також в пакеті прийшла бортова вантажівка Iveco Daily з подвійною кабіною та причепом для комунальної служби. А ось мікроавтобус із механічною рампою буде передано до ветеранської організації Veteran Space. Irpin.

Фото: мерія Ірпеня

Спеціально обладнана пасажирська машина буде обслуговувати ветеранів, котрі пересуваються на кріслах колісних. Тепер вони безперешкодно та комфортно можуть добиратися на обстеження, реабілітацію, тренування, змагання чи екскурсію.