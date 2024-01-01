В Испании автомобиль упал с портового причала: в чем причина

Как сообщает Motorpasion, причины инцидента до сих пор устанавливаются, но, очевидно, что владелец не установил авто на стояночный тормоз. Поверхность причала имела наклон и в результате Seat Altea докатился до края причала и сначала упал на пришвартованную лодку.

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На одном из опубликованных видео заметно, как два человека пытались его удержать, однако это было непосильной задачей: лодка начала отходить от причала под весом машины, которая в результате упала в воду. В результате лодка также получила повреждения палубы.

Пользователь Facebook JM Ferreiro поделился фотографиями, на которых задокументирован момент как Seat уходит под воду. Автор отметил в заметке, что машина принадлежала местному.

Спасатели достали затопленный автомобиль с помощью крана и водолазов. Кроме затопления, Seat также получил повреждения заднего бампера, крыльев и окон.

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К тому же багажник открылся во время погружения, поскольку заднее стекло разбилось во время падения, поэтому салон также получил очевидные повреждения. Очевидно, что машина не подлежит ремонту и, в лучшем случае, станет "донором" запчастей.