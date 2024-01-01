В Іспанії автомобіль впав з портового причалу: в чому причина

Як повідомляє Motorpasion, причини інциденту досі встановлюються, але, очевидно, що власник не встановив авто на стоянкове гальмо. Поверхня причалу мала нахил і в результаті Seat Altea докотився до краю причалу й спершу впав на пришвартований човен.

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На одному з опублікованих відео помітно, як двоє людей намагалися його втримати, однак це було непосильним завданням: човен почав відходити від причалу під вагою машини, яка в результаті впала у воду. В результаті човен також отримав пошкодження палуби.

Користувач Facebook JM Ferreiro поділився фотографіями, на яких задокументовано момент як Seat йде під воду. Автор зазначив у дописі, що автівка належала місцевому.

Рятувальники дістали затоплений автомобіль за допомогою крана та водолазів. Окрім затоплення, Seat також отримав пошкодження заднього бампера, крил та вікон.

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До того ж багажник відкрився під час занурення, оскільки заднє скло розбилося під час падіння, тому салон також зазнав очевидних пошкоджень. Очевидно, що автівка не підлягає ремонту й, в кращому випадку, стане «донором» запчастин.