Поляки володіють найбільшим парком вантажівок у Європі: хто їх наздоганяє

Взагалі Німеччина за кількістю вантажного транспорту тільки друга та ще й з величезним відставанням. Вона у 2023 році, яке йдеться у звіті АСЕА, на яку посилається 40ton.net, мала тільки 990 тис. вантажівок. А ось у Польщі їх понад 1,2 мільйона, що становить 19 відсотків від загальної кількості вантажного транспорту всього Євросоюзу.

Для порівняння: в країнах ЄС у 2023 році експерти за офіційними звітами нарахували 6,4 млн вантажівок з повною масою понад 3,5 т. так що Польщу можна вважати беззастережним лідером. Там на польських перевізників припадає 70% закордонних маршрутів і лише 30% – на внутрішні рейси.

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І хоча нині ситуація у польському автотранспортному секторі економіки доволі кепська, там уже кілька років підряд утримується найкращий на весь континент результат, що перевищує один мільйон вантажівок. Найближчим час наздогнати поляків не спроможна жодна транспортна галузь Європи. Порівняно з 2022 роком там зафіксовано навіть невелике зростання автопарку на 3,4 відсотка.

За найбільшою реєстрацією вантажівок у Польщі та Німеччині третю сходинку зайняла Італія, автопарк якої перетнув межу у 969 тис. вантажівок. Далі йде Франція з 620 тис. вантажівок. Завершує ТОП-5 Іспанія з показником 581 тис. вантажівок.

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Щодо темпів зростання, то найкращий показник поповнення автопарку показала Литва. Там торік зафіксували рекордне зростання на 10%. Однак у загальній реєстрації 2023 року вона ледве перевищила позначку у 80 000 транспортних засобів.

Цікавою виявилася статистика середнього віку вантажних автомобілів. Найкраща ситуація транспортних засобів у Франції, де трудовий стаж вантажівок не перевищує 9 років. У Німеччині середній вік вантажних автомобілів з масою понад 3,5 тони становить 10 років.

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А ось у Польщі віковий показник таких машин значно більший – 13 років. Це на ринку автомобільних вантажних перевезень не вважається критичним віковим ресурсом. У сірій частині рейтингу опинилися Греція та Естонія. Там середній вік транспортних засобів масою понад 3,5 тони увійшов в критичний сектор – 23 і 21 рік відповідно.