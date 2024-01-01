Європейські автотраси заблоковані заторами з відпочивальників

Якщо в останню десятиденку липня трафік на європейських автобанах був навіть нижчим відносно такого ж торішнього календарного періоду, то вже у суботу вранці ситуація почала різко змінюватися. З’явилися ознаки того, що європейці називають "чорним" днем літнього сезону. Згідно зі звітом автомобільної організації VAB, інтенсивність руху під фініш ранку досягла чи не найщільнішого транспортного насичення.

Читайте також Черги на кордонах з Німеччиною не зникнуть до кінця року

Як зазначає The Brussels Times, 27 липня станом на 11:00 дороги Франції отримали 650-кілометрові черги. Водії на A7 між Оранжем і Ліоном зіткнулися з серйозними затримками, втрачаючи понад три години на дорогу. Годинна затримка була зафіксована на A63 на південь від Бордо, півторагодинний затор на A9 між Монпельє та Перпіньяном.

Європейські автомагістралі, що ведуть на південь континенту, вже завантажені під саму зав'язку. Фото: Belga

В інших країнах Європи минула субота також була днем піку подорожей, що вплинуло як на туристів, які від’їжджали, так і поверталися. Швейцарські та австрійські тунелі також були сильно перевантажені: дві години очікування в Сен-Готарді, дві з половиною години в Монблані та годинна затримка в обох тунелях Караванкен і Тауерн в Австрії.

Їзда від бампера до бампера стартувала

Кінець липня і початок серпня щороку знаменується високою інтенсивністю транспорту, що не притаманно іншим порам року. В нинішні вихідні очікується пік утворення заторів в обох напрямках: друга хвиля мандрівників, котра вирушає на відпочинок до морського узбережжя та гірських озер, зустрінеться з тими відпочивальниками, хто вже провів там відпустку й повертається додому.

За даними найбільшої в Європі громадської організації автомобілістів ADAC eV (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club eV), у Німеччині утворення заторів очікується в столичних районах Берліна, Гамбурга та Мюнхена. Найскладніша ситуація прогнозується в зоні ремонту шляхів. Зараз тільки на німецьких автобанах розташовано 1 230 будівельних ділянок зі зменшеною кількістю смуг та обмеженою швидкістю руху, що трохи менше, ніж минулого року.

До "найгірших ділянок трафіку", зазначених ADAC, належать A1 між Гамбургом і Фленсбургом і A6 між Мангеймом і Нюрнбергом. Там важко буде їхати в обох напрямках, оскільки багато автовідпочивальників тільки вирушать у дорогу, а ще більше вже повертаються додому.

Друга хвиля туристичних подорожей традиційно поширюється з Баден-Вюртемберга та Баварії. Відпочивальники з Бремена, Нижньої Саксонії, Саксонії та Саксонії-Ангальт, а також Скандинавії, де незабаром закінчується сезон відпусток, вже прямують додому.

Читайте також Чи будуть обмежувати швидкість в Німеччині?

Французькі експерти теж рекомендують тим, хто в нинішні вихідні буде в дорозі, запастися терпінням й "приготуватися до їзди на популярних маршрутах від бампера до бампера". Особливо це буде відчутно на автобанах довкола Парижа.

В епіцентрі спортивних подій і транспортних заторів

Олімпійські ігри з епіцентром спортивного свята в Парижі спричинили велику кількість неприємностей на дорогах. Це ще трохи м’яко сказано. Так що околиці міста, не кажучи вже про його центр, слід об’їхати стороною.

Взагалі до 13 серпня, останнього дня літніх Олімпіади, всі шляхи до столиці Франції варто уникати. Потім на кілька днів буде легше чи то дихати, чи то їхати. Бо ж з 28 серпня до 8 вересня Париж прийматиме Паралімпійські ігри, так що в столиці й навколо неї знову буде підвищена кількість людей й транспорту.

Нині прокладати маршрут до Парижа і їхати туди на машині навіть транзитом – не найкраща ідея. Фото: David Goldman

Там взагалі транспортний потік не стільки їде, скільки повзе. Для покращення руху олімпійського транспорту за кілька днів до старту Олімпійських ігор Париж почав використовувати спеціальні смуги. Ними можуть користуватися лише акредитовані транспортні засоби, таксі, громадський транспорт і транспортні засоби пріоритету. Це стосується лівої смуги.

Читайте також Власники транспортних засобів у Франції не хочуть проходити техогляд

Щоб позначити таку смугу, дорожні служби встановили не тільки відповідні знаки, але й нанесли дорожню розмітку. З’явилася розмітка з двох графічних зображень – логотипом Ігор та напису "Париж 2024".

Не Парижем єдиним

Альтернатива все-таки знайшлася. І не одна, а дві: проїзд повз Париж можна здійснити по A86, що фактично відрізає столицю, та по Francilienne (A104 і N104), що обходить місто широкою дугою.

Як зазначає згадана вище VAB, у напрямку Бордо, Нанта, Ліона по A86 можна їхати швидше, ніж по Périphérique, але там багато вантажних перевезень, а також вона дуже завантажена в годину пік.

Смуга "Париж 2024" зарезервована для пріоритетних автомобілів на час Олімпійських та Паралімпійських ігор. Фото: Олів'є Джіанн

Через Francilienne можна їхати ще швидше (зазвичай 110 км/год), але об’їзд також довший. Крім того, інколи виникає плутанина з A104 (Марн – Ла Валле) та N104 (Бордо/Ліон).

При цьому жодна з підказок не вказує на сталий трафік. A86 також буде повністю перевантажений під час Ігор у години пік. Найрозумніше уникати Парижа вранці з 7 до 10 ранку та вдень з 15 до 21 години.

Читайте також Щоб громадський транспорт не чадів: що для цього робить Німеччина

Є ще один альтернативний маршрут на захід (Бордо) і маршрут на південь (Марсель). Якщо мандрівник живе на сході Бельгії, то найкраще їхати через Люксембург, Мец і Нансі.

Водії Європи увійшли в найбільш завантажені вихідні 2024 року

Практично по всій Європі уповільнений рух транспорту. Вузькі місця фіксуються на жвавих маршрутах у Швейцарії та Австрії, а також на магістральних дорогах до узбережжя Італії, Франції та Хорватії. За даними ADAC, також будуть затримки на магістральних дорогах до та з Скандинавії, Польщі та Нідерландів.

Прикордонний контроль також може затримати поїздку. За даними ADAC, контроль з німецької сторони протягом багатьох років був зосереджений на в'їзді з Австрії. Але також посилений контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією.

Через літні Олімпійські ігри в Парижі, мандрівників також ретельніше перевіряють на німецько-французьких кордонах.