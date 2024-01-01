Европейские автотрассы заблокированы заторами из отдыхающих

Если в последнюю десятидневку июля трафик на европейских автобанах был даже ниже относительно такого же прошлогоднего календарного периода, то уже в субботу утром ситуация начала резко меняться. Появились признаки того, что европейцы называют "черным" днем летнего сезона. Согласно отчету автомобильной организации VAB, интенсивность движения под финиш утра достигла едва ли не самого плотного транспортного насыщения.

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Как отмечает The Brussels Times, 27 июля по состоянию на 11:00 дороги Франции получили 650-километровые очереди. Водители на A7 между Оранжем и Лионом столкнулись с серьезными задержками, теряя более трех часов на дорогу. Часовая задержка была зафиксирована на A63 к югу от Бордо, полуторачасовая пробка на A9 между Монпелье и Перпиньяном.

Европейские автомагистрали, ведущие на юг континента, уже загружены под самую завязку. Фото: Belga

В других странах Европы прошлая суббота также была днем пика путешествий, что повлияло как на туристов, которые уезжали, так и возвращались. Швейцарские и австрийские тоннели тоже были сильно перегружены: два часа ожидания в Сен-Готарде, два с половиной часа в Монблане и часовая задержка в обоих тоннелях Караванкен и Тауэрн в Австрии.

Езда от бампера до бампера стартовала

Конец июля и начало августа ежегодно знаменуется высокой интенсивностью транспорта, что не присуще другим временам года. В нынешние выходные ожидается пик образования пробок в обоих направлениях: вторая волна путешественников, которая отправляется на отдых к морскому побережью и горным озерам, встретится с теми отдыхающими, кто уже провел там отпуск и возвращается домой.

По данным крупнейшей в Европе общественной организации автомобилистов ADAC eV (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club eV), в Германии образование пробок ожидается в столичных районах Берлина, Гамбурга и Мюнхена. Самая сложная ситуация прогнозируется в зоне ремонта дорог. Сейчас только на немецких автобанах расположено 1 230 строительных участков с уменьшенным количеством полос и ограниченной скоростью движения, что немного меньше, чем в прошлом году.

К "худшим участкам трафика", указанных ADAC, относятся A1 между Гамбургом и Фленсбургом и A6 между Мангеймом и Нюрнбергом. Там трудно будет ехать в обоих направлениях, поскольку многие автоотдыхающие только отправятся в путь, а еще больше уже возвращаются домой.

Вторая волна туристических путешествий традиционно распространяется из Баден-Вюртемберга и Баварии. Отдыхающие из Бремена, Нижней Саксонии, Саксонии и Саксонии-Анхальт, а также Скандинавии, где вскоре заканчивается сезон отпусков, уже направляются домой.

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Французские эксперты тоже рекомендуют тем, кто в нынешние выходные будет в дороге, запастись терпением и "приготовиться к езде на популярных маршрутах от бампера до бампера". Особенно это будет ощутимо на автобанах вокруг Парижа.

В эпицентре спортивных событий и транспортных пробок

Олимпийские игры с эпицентром спортивного праздника в Париже вызвали большое количество неприятностей на дорогах. Это еще немного мягко сказано. Так что окраины города, не говоря уже о его центре, следует объехать стороной.

Вообще до 13 августа, последнего дня летних Олимпиады, все пути в столицу Франции стоит избегать. Затем на несколько дней будет легче то ли дышать, то ли ехать. Ведь с 28 августа по 8 сентября Париж будет принимать Паралимпийские игры, так что в столице и вокруг нее снова будет повышенное количество людей и транспорта.

Сейчас прокладывать маршрут до Парижа и ехать туда на машине даже транзитом – не лучшая идея. Фото: David Goldman

Там вообще транспортный поток не столько едет, сколько ползет. Для улучшения движения олимпийского транспорта за несколько дней до старта Олимпийских игр Париж начал использовать специальные полосы. Ими могут пользоваться только аккредитованные транспортные средства, такси, общественный транспорт и транспортные средства приоритета. Это касается левой полосы.

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Чтобы обозначить такую полосу, дорожные службы установили не только соответствующие знаки, но и нанесли дорожную разметку. Появилась разметка из двух графических изображений – логотипом Игр и надписи "Париж 2024".

Не Парижем единым

Альтернатива все-таки нашлась. И не одна, а две: проезд мимо Парижа можно осуществить по A86, что фактически отрезает столицу, и по Francilienne (A104 и N104), что обходит город широкой дугой.

Как отмечает упомянутая выше VAB, в направлении Бордо, Нанта, Лиона по A86 можно ехать быстрее, чем по Périphérique, но там много грузовых перевозок, а также она очень загружена в час пик.

Полоса "Париж 2024" зарезервирована для приоритетных автомобилей на время Олимпийских и Паралимпийских игр. Фото: Оливье Джианн

Через Francilienne можно ехать еще быстрее (обычно 110 км/ч), но объезд также длиннее. Кроме того, иногда возникает путаница с A104 (Марн – Ла Валле) и N104 (Бордо/Лион).

При этом ни одна из подсказок не указывает на постоянный трафик. A86 также будет полностью перегружена во время Игр в часы пик. Разумнее всего избегать Парижа утром с 7 до 10 утра и днем с 15 до 21 часа.

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Есть еще один альтернативный маршрут на запад (Бордо) и маршрут на юг (Марсель). Если путешественник живет на востоке Бельгии, то лучше всего ехать через Люксембург, Мец и Нанси.

Водители Европы вошли в самые загруженные выходные 2024 года

В нынешние выходные практически по всей Европе ожидается замедленное движение транспорта. Узкие места фиксируются на оживленных маршрутах в Швейцарии и Австрии, а также на магистральных дорогах к побережью Италии, Франции и Хорватии. По данным ADAC, также будут задержки на магистральных дорогах в и из Скандинавии, Польши и Нидерландов.

Пограничный контроль также может задержать поездку. По данным ADAC, контроль с немецкой стороны в течение многих лет был сосредоточен на въезде из Австрии. Но также усилен контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Через летние Олимпийские игры в Париже, путешественников также тщательно проверяют на немецко-французских границах.