Поляки владеют самым большим парком грузовиков в Европе: кто их догоняет

Вообще Германия по количеству грузового транспорта только вторая и еще и с огромным отставанием. Она в 2023 году, как говорится в отчете АСЕА, на которую ссылается 40ton.net, имела только 990 тыс. грузовиков. А вот в Польше их более 1,2 миллиона, что составляет 19 процентов от общего количества грузового транспорта всего Евросоюза.

Для сравнения: в странах ЕС в 2023 году эксперты по официальным отчетам насчитали 6,4 млн грузовиков с полной массой более 3,5 т. Так что Польшу можно считать безоговорочным лидером. Там на польских перевозчиков приходится 70% заграничных маршрутов и лишь 30% на внутренние рейсы.

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И хотя сейчас ситуация в польском автотранспортном секторе экономики не очень хорошая, там уже несколько лет подряд удерживается лучший на весь континент результат, превышающий один миллион грузовиков. В ближайшее время догнать поляков не способна ни одна транспортная отрасль Европы. По сравнению с 2022 годом там зафиксирован даже небольшой рост автопарка на 3,4 процента.

По наибольшей регистрации грузовиков в Польше и Германии третью строчку заняла Италия, автопарк которой пересек границу в 969 тыс. грузовиков. Далее следует Франция с 620 тыс. грузовиков. Завершает ТОП-5 Испания с показателем 581 тыс. грузовиков.

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Что касается темпов роста, то лучший показатель пополнения автопарка показала Литва. Там в прошлом году зафиксировали рекордный рост на 10%. Однако в общей регистрации 2023 года она едва превысила отметку в 80 000 транспортных средств.

Интересной оказалась статистика среднего возраста грузовых автомобилей. Лучшая ситуация транспортных средств во Франции, где трудовой стаж грузовиков не превышает 9 лет. В Германии средний возраст грузовых автомобилей с массой более 3,5 тонны составляет 10 лет.

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А вот в Польше возрастной показатель таких машин значительно больше – 13 лет. Это на рынке автомобильных грузовых перевозок не считается критическим возрастным ресурсом. В серой части рейтинга оказались Греция и Эстония. Там средний возраст транспортных средств массой более 3,5 тонн вошел в критический сектор – 23 и 21 год соответственно.