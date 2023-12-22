Сильный туман на равнине Лерида по автомагистрали AP-2 между Кастельдансом и Ле-Борхес-Бланком автоматически включил лазеры и световые маяки, которые "спали" со времени установки.

Министерство транспорта еще летом завершило установку нового противотуманного комплекса на аварийно-опасном участке дороги AP-2. Пионерский для Испании проект обошелся налогоплательщикам в 8,7 миллиона евро.

Это пока единственная в стране система, призвана в непогоду повысить безопасность движения на аварийном участке дороги. Она работает в автоматическом режиме, механизм активируется в соответствии с запрограммированными параметрами плотности природных явлений и условий видимости.

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Система с лазером в направлении Барселоны способна в непогоду разграничивать полосы дороги и предупредить о наличии транспортных средств, которые движутся впереди с очень низкой скоростью или остановились.

В той же точке, но в направлении Сарагосы, дорожники развернули маяки с зеленым и желтым светом. Последние активируются, когда обнаруживают близость другого транспортного средства на меньшем расстоянии, что считается безопасным. В этом случае зеленый свет становится оранжевым и предупреждает об опасности.

Предпусковое тестирование системы лазерных указателей и световых маяков в июне 2023 года. Фото: Минтранс Испании

Кроме того, в новую систему оповещения и предупреждения вошли информационные электронные табло. Они позволяют ограничивать скорость или для безопасности движения направляют поток транспорта только на одну полосу. Фактически, на этом участке длиной почти десяти километров, где случалось много аварий, ограничение является переменным и может быть снижено до 80 или даже 40 километров в час.

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И вот во вторник, 19 декабря, система из-за сильного тумана автоматически сработала. На показанном видео хорошо видно технологию поддержки безопасности движения. Интеллектуальное устройство включило лазерные указатели и световые маяки, а также ограничило скорость транспорта до 40 км/ч.

Из-за плотного тумана система включила лазерные указатели и маяки, ограничила скорость и направила движение только по одной полосе. Фото: Минтранс Испании

По этой команде сразу же переключились на новые параметры камеры видеофиксации, что начали работать в инфракрасном спектре.

Кроме этого, система оповестила дежурного диспетчера дорожной службы об ухудшенных погодных условиях вне зоны ответственности и рекомендовала принять предупредительные меры.

Каталонская служба дорожного движения (SCT) в ручном режиме переключила все световые табло на участке длиной 57 километров между Сосесом и Фондареллой на ограничение скорости и рекомендовала водителям включить противотуманные фары.

Первое эксплуатационное применение лазерной системы поддержки безопасности движения подтвердило целесообразность финансовых затрат: комплекс помощи оправдал надежды.

Лазерные указатели в глаза не слепят, но четко отграничивают края полосы движения и показывают контур дороги. Фото: Минтранс Испании

Разработчики и дорожники получили хороший результат: в отличие от предыдущих лет, ни одного ДТП на этом аварийном участке пути не произошло. Обе системы комплекса сработали на отлично.

Помощь вождению

Система лазерных маяков, которая помогает управлять автомобилем в условиях ограниченной видимости (сильный туман, взвешенные частицы и т.д.), позволяя водителю видеть схему дороги, в т.ч. за пределами, где уменьшенная видимость позволяет лучше увидеть другие объекты.

Это достигается путем активации лазерного луча, который обозначает контур дороги.

Предотвращение опасности столкновения

Эта система лазерных маяков предупреждает о наличии препятствий или транспортных средств, которые движутся на низкой скорости или остановились, меняя луч с фиксированного на мигающий.

Луч поступает от маяков, оборудованных полупроводниковым лазерным диодом, который проецирует импульсный лазерный луч, перехватываемый следующим маяком. Образуется многоугольная линия, которая позволяет четко видеть маршрут дороги.

Фотоны импульсного луча лазерного света сталкиваются с взвешенными частицами (конденсированная вода, которая образует туман, пыль, песок...), позволяя увидеть непрерывную линию света между маяками.