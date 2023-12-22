Сильний туман на рівнині Леріда по автомагістралі AP-2 між Кастельдансом і Ле-Борхес-Бланком автоматично увімкнув лазери та світлові маяки, що "спали" з часу встановлення.

Міністерство транспорту ще влітку завершило встановлення нового протитуманного комплексу на аварійно-небезпечній ділянці дороги AP-2. Піонерський для Іспанії проєкт обійшовся платникам податків у 8,7 мільйона євро.

Це поки єдина у країні система, покликана в негоду підвищити безпеку руху на аварійній ділянці дороги. Вона працює в автоматичному режимі, механізм активується відповідно до запрограмованих параметрів щільності природних явищ та умов видимості.

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Система з лазером у напрямку Барселони спроможна у негоду розмежовувати смуги дороги та попередити про наявність транспортних засобів, які рухаються попереду з дуже низькою швидкістю або зупинилися.

У тій же точці, але в напрямку Сарагоси, дорожники розгорнули маяки з зеленим і жовтим світлом. Останні активуються, коли виявляють близькість іншого транспортного засобу на меншій відстані, що вважається безпечною. У цьому випадку зелене світло стає помаранчевим і попереджає про небезпеку.

Передпускове тестування системи лазерних дороговказів та світлових маяків у червні 2023 року. Фото: Мінтранс Іспанії

Крім того, в нову систему сповіщення та попередження увійшли інформаційні електронні табло, що дозволяють обмежувати швидкість чи задля безпеки руху спрямовують потік транспорту лише на одну смугу. Фактично, на цій ділянці довжиною майже десяти кілометрів, де траплялося багато аварій, обмеження є змінним і може бути знижене до 80 чи й навіть 40 кілометрів на годину.

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І ось у вівторок, 19 грудня, система через сильний туман автоматично спрацювала. На показаному відео добре видно технологію підтримки безпеки руху. Інтелектуальний пристрій увімкнув лазерні вказівки та світлові маяки, а також обмежив швидкість транспорту до 40 км/год.

Через щільний туман система увімкнула лазерні дороговкази та маяки, обмежила швидкість і спрямувала рух тільки однією смугою. Фото: Мінтранс Іспанії

За цією командою відразу ж перемкнулися на нові параметри камери відеофіксації, що почали працювати в інфрачервоному спектрі.

Окрім цього, система сповістила чергового диспетчера дорожньої служби про погіршені погодні умови поза зоною відповідальності й рекомендувала вжити попереджувальних заходів.

Каталонська служба дорожнього руху (SCT) в ручному режимі перемкнула усі світлові табло на ділянці довжиною 57 кілометрів між Сосесом і Фондареллою на обмеження швидкості та рекомендувала водіям увімкнути протитуманні фари.

Перше експлуатаційне застосування лазерної системи підтримки безпеки руху підтвердило доцільність фінансових затрат: комплекс допомоги виправдав сподівання.

Лазерні дороговкази в очі не сліплять, але чітко відмежовують краї смуги руху й показують контур дороги. Фото: Мінтранс Іспанії

Розробники та дорожники отримали гарний результат: на відміну від попередніх років, жодної ДТП на цій аварійній ділянці шляху не сталося. Обидві системи комплексу спрацювали на відмінно.

Допомога водінню

Система лазерних маяків, яка допомагає керувати автомобілем в умовах обмеженої видимості (сильний туман, зважені частинки тощо), дозволяючи водієві бачити схему дороги, у т.ч. за межами, де зменшена видимість дозволяє краще побачити інші об’єкти.

Це досягається шляхом активації лазерного променя, який позначає контур дороги.

Запобігання небезпеці зіткнення

Ця система лазерних маяків попереджає про наявність перешкод або транспортних засобів, які рухаються на низькій швидкості або зупинилися, змінюючи промінь із фіксованого на миготливий.

Промінь надходить від маяків, обладнаних напівпровідниковим лазерним діодом, який проєктує імпульсний лазерний промінь, що перехоплюється наступним маяком. Утворюється багатокутна лінія, яка дозволяє чітко бачити маршрут дороги.

Фотони імпульсного променя лазерного світла стикаються із завислими частинками (конденсована вода, яка утворює туман, пил, пісок...), дозволяючи побачити безперервну лінію світла між маяками.