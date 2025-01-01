В Италии будут ездить на черных чемоданах: что это за транспорт

Модульные контейнеры для пассажирских перевозок будут производить на заводах Tecnobus вблизи Рима, с которыми у разработчиков действует промышленное партнерство. Также начинается сотрудничество со стартапом Wayla, занимающимся объединением фургонов (на базе ioki), который работает в Милане с октября. Об этом пишет sustainable-bus.com.

Правда, в 2025 году еще планируется провести некоторые испытания фургонов Next. Это – трехметровый модуль, созданный с целью революционизировать концепцию мобильности.

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Капсулы NEXT могут функционировать как единый "вагон" или соединяться с другими модулями в зависимости от транспортных потребностей в реальном времени. В часы пик транспортное средство может подключаться к другим системам, чтобы справиться с повышенным спросом.

"Модель 2025 года, которую мы презентуем, включает 9 пассажирских мест + 7 стоячих. Или 21 человек стоит. Опять же, у нас есть компоновка M1 с сиденьями с ремнями, что позволяет чувствовать себя в офисе во время движения. Максимальная скорость – 100 км/ч. С мощностью зарядки до 80 кВт", – сказал основатель NEXT Томмазо Гекчелин во время презентации в Бергамо.

Новое поколение модульных контейнеров для пассажирских перевозок NEXT. Фото: сайт sustainable-bus.com

Емкость батареи составляет 88 кВт-ч в модели 2025 года против 47 кВт-ч в модуле предыдущего опытного образца.

NEXT предлагает совместить преимущества системы фиксированного маршрута, например автобус, с выгодами систем индивидуального маршрута, таких как каршеринг и такси. Модульность, возможность соединять транспортные средства вместе, гарантирует 80-процентное сокращение трафика и 60-процентную экономию расходов.

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В часы пик можно подключить до пяти модулей, в спокойные времена уменьшенного пассажиропотока будет ездить один. Это позволяет уменьшить массу транспорта, что часто циркулирует по дорогам пустым.

О стоимости пассажирских капсул, конкретную дату поставок или географию заказов пока не сказано.