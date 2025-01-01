В Італії їздитимуть на чорних валізах: що це за транспорт

Модульні контейнери для пасажирських перевезень вироблятимуть на заводах Tecnobus поблизу Риму, з якими у розробників діє промислове партнерство. Також розпочинається співпраця зі стартапом Wayla, що займається об’єднанням фургонів (на базі ioki), який працює в Мілані з жовтня. Про це пише sustainable-bus.com.

Щоправда, у 2025 році ще планується провести деякі випробування фургонів Next. Це – триметровий модуль, створений з метою революціонізувати концепцію мобільності.

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Капсули NEXT можуть функціонувати як єдиний "вагон" або з’єднуватися з іншими модулями залежно від транспортних потреб у реальному часі. У години пік транспортний засіб може підключатися до інших систем, щоб впоратися з підвищеним попитом.

"Модель 2025 року, яку ми презентуємо, включає 9 пасажирських місць + 7 стоячих. Або 21 людина стоїть. Знову ж таки, у нас є компонування M1 із сидіннями з ременями, що дозволяє відчувати себе в офісі під час руху. Максимальна швидкість – 100 км/год. З потужністю зарядки до 80 кВт", – сказав засновник NEXT Томмазо Гекчелін під час презентації в Бергамо.

Нове покоління модульних контейнерів для пасажирських перевезень NEXT. Фото: сайтsustainable-bus.com

Місткість батареї становить 88 кВт-год у моделі 2025 року проти 47 кВт-год у модулі попереднього дослідного зразка.

NEXT пропонує поєднати переваги системи фіксованого маршруту, як-от автобус, із вигодами систем індивідуального маршруту, таких як каршерінг і таксі. Модульність, можливість з’єднувати транспортні засоби разом, гарантує 80-відсоткове скорочення трафіку та 60-відсоткову економію витрат.

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У години пік можна під’єднати до п’яти модулів, у спокійні часи зменшеного пасажиропотоку їздитиме один. Це дозволяє зменшити масу транспорту, що часто циркулює дорогами порожніми.

Про вартість пасажирських капсул, конкретну дату постачань чи географію замовлень поки не сказано.