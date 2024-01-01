Які автобуси та трамваї закуповують в українських містах та за які гроші

Транспорт доводиться купувати, оскільки через російські атаки було пошкоджено та знищено щонайменше 500 автобусів, 195 трамваїв та 155 тролейбусів. Про це розповідає на своїй сторінці в Facebook заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Згадана програма впроваджується у рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком. Українські міста оновлюють рухомий склад і вже укладають контракти на постачання у 2025 році.

Зокрема, влада Миколаєва уклала угоду на придбання 26 нових сучасних автобусів від Anadolu Isuzu. Зараз триває оформлення необхідного фінансування для забезпечення їх постачання у 2025 році.

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Цю ж процедуру проходить "Київпастранс". Підприємство уклало угоду на постачу 85 нових автобусів з Туреччини. Тепер здійснюється авансовий платіж, щоб автобуси Anadolu Isuzu надійшли у наступному році.

Найімовірніше, мова йде про дизельну версію CitiPort 12, яка комплектується двигуном Cummins 6,7 л, максимальною потужністю 220 кВт/ 300 к.с. з крутним моментом 1182 Нм/1150 – 1400 об./хв. Він працює разом з автоматичною коробкою передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

Загальний вигляд низькопідлогових автобусів CitiPort 12 турецького виробника Anadolu Isuzu. Фото ілюстративне: phototrans.pl

Це 3-дверна низькопідлогова пасажирська машина екологічного формату Євро-6 з kneeling-системою нахилу шасі на зупинках під час посадки та висадки (див. ілюстративне відео внизу). Тут стандартне компонування салону на 25 сидячих місць, у т.ч. один пасажир на кріслі колісному в зоні накопичення навпроти середніх дверей, та 78 стоячих пасажирів.

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Чималий пакет транспорту надходить у виконанні електричної тяги від контактної мережі. Вітчизняний виробник електротранспорту "Татра-Юг" практично виконав замовлення на 20 трамваїв для Києва. Нещодавно проведено оплату останніх двох трамваїв.

Цей же виробник виготовив для Одеси вісім трамваїв. Зараз триває процес оплати.

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Український завод "ЕлектронМаш" поставив до Львова останні два трамваї із загального замовлення на 10 одиниць.

Івано-Франківськ також невдовзі матиме новий електротранспорт від "ЕлектронМашу". Наразі триває підготовча робота для виготовлення ще дев’яти нових тролейбусів.

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Загалом, в цьому році команді Міністерства вдалось залучити транш Європейського інвестиційного банку на суму 17,3 млн євро. Це дозволило профінансувати контракти для Києва, Одеси та Сум.

Зараз завершується оформлення ще одного траншу на 16,5 млн євро для підтримки закупівель у Києві, Одесі, Івано-Франківську та Миколаєві.