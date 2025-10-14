В Италии появился электромобиль за $4600, но купить его смогут не все

Программа нацелена на резкое ускорение электрификации автопарка, ведь Италия сильно отстает от других европейских стран: доля электромобилей в продажах - всего 5,2%, хотя средний показатель по ЕС - 15,8%. Правительство решило не убеждать покупателей, а соблазнить их ценой.

Как работает скидка за утилизацию

Фонд объемом 597 млн евро (≈700 млн долларов) позволяет покупателям получить до 11 000 евро скидки на новый электромобиль. Но только если выполнены все три условия:

Сдать на утилизацию автомобиль стандарта Euro 5 или более старый (то есть до 2015 года).

Проживать в городе с населением более 50 000 человек.

Иметь годовой семейный доход до 30 000 евро.

Есть также вторая категория - до 40 000 евро дохода, которая дает 9 000 евро скидки. Для малого бизнеса работает другая схема: 30% от стоимости авто, но не более 20 000 евро.

Какие электромобили становятся “почти бесплатными”:

Dacia Spring – 17 900€ → 3 900€

Leapmotor T03 – 18 900€ → 4 900€

Fiat 500e – 21 950€ → от 9 950 €

Citroen e-C3 22 900€ → от 12 900 €

Интересно, что Stellantis даже говорит, что Leapmotor T03 после скидки “стоит дешевле, чем ваш велосипед”. Несмотря на привлекательность цен, аналитики сдержаны в прогнозах. Все потому, что программа охватывает лишь узкую прослойку населения. И даже если доля настоящих получателей будет небольшой, правительство Италии надеется, что это поможет удвоить продажи электромобилей.