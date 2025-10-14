В Італії з’явився електромобіль за $4600, але купити його зможуть не всі

Програма націлена на різке прискорення електрифікації автопарку, адже Італія сильно відстає від інших європейських країн: частка електромобілів у продажах — всього 5,2%, хоча середній показник по ЄС — 15,8%. Уряд вирішив не переконувати покупців, а спокусити їх ціною.

Як працює знижка за утилізацію

Фонд обсягом 597 млн євро (≈700 млн доларів) дозволяє покупцям отримати до 11 000 євро знижки на новий електромобіль. Але тільки якщо виконано всі три умови:

Здати на утилізацію автомобіль стандарту Euro 5 або старіший (тобто до 2015 року).

Проживати у місті з населенням понад 50 000 осіб.

Мати річний сімейний дохід до 30 000 євро.

Є також друга категорія — до 40 000 євро доходу, яка дає 9 000 євро знижки. Для малого бізнесу працює інша схема: 30% від вартості авто, але не більше 20 000 євро.

Які електромобілі стають “майже безкоштовними”:

Dacia Spring – 17 900€ → 3 900 €

Leapmotor T03 – 18 900€ → 4 900 €

Fiat 500e – 21 950€ → від 9 950 €

Citroen e-C3 22 900€ → від 12 900 €

Цікаво, що Stellantis навіть каже, що Leapmotor T03 після знижки “коштує дешевше, ніж ваш велосипед”. Попри привабливість цін, аналітики стримані в прогнозах. Все тому, що програма охоплює лише вузький прошарок населення. Та навіть якщо частка справжніх отримувачів буде невеликою, уряд Італії сподівається, що це допоможе подвоїти продажі електромобілів.