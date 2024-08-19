В электрических школьных автобусах ученики ведут себя тише

Ученическая транспортная платформа Оклендского объединенного школьного округа имеет 74 электрические школьные автобусы с достаточным количеством двусторонних зарядных устройств.

Управление парком будет осуществляться через технологическую платформу Zum с поддержкой искусственного интеллекта. Об этом говорится в публикации electrek.co.

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Компания Zum, которая уже представлена в 14 штатах, говорит, что ее следующим шагом является электрификация парков школьных автобусов объединенных школьных округов Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, парки которых в три и шесть раз превышают парк Zum в Окленде соответственно.

Школьный транспорт является крупнейшей системой общественного транспорта в Соединенных Штатах. Его маршрутами дважды в день перевозится 27 миллионов учеников.

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Сегодня более 90% из 500 000 школьных автобусов в США работают на углеродном топливе, выбрасывая более 8,4 миллиона тонн парниковых газов ежегодно. Постепенно автобусы с ДВС вытесняются электрическими.

Водители автобусов на аккумуляторной базе пришли к выводу, что дети в электробусах ведут себя лучше из-за более тихой поездки, они уже не так громко шумят, как в дизельных версиях машин.