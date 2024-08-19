В електричних шкільних автобусах учні поводять себе тихіше

Учнівська транспортна платформа Оклендського об’єднаного шкільного округу має 74 електричні шкільні автобуси з достатньою кількістю двосторонніх зарядних пристроїв.

Управління парком буде здійснюватися через технологічну платформу Zum із підтримкою штучного інтелекту. Про це йдеться в публікації electrek.co.

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Компанія Zum, яка вже представлена в 14 штатах, каже, що її наступним кроком є електрифікація парків шкільних автобусів об’єднаних шкільних округів Сан-Франциско та Лос-Анджелеса, парки яких у три та шість разів перевищують парк Zum в Окленді відповідно.

Шкільний транспорт є найбільшою системою громадського транспорту в Сполучених Штатах. Його маршрутами двічі на день перевозиться 27 мільйонів учнів.

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Сьогодні понад 90% із 500 000 шкільних автобусів у США працюють на вуглецевому паливі, викидаючи понад 8,4 мільйона тонн парникових газів щорічно. Поступово автобуси з ДВЗ витісняються електричними.

Водії автобусів на акумуляторній базі дійшли до висновку, що діти в електробусах поводяться краще через тихішу поїздку, вони вже не так гучно галасують, як у дизельних версіях машин.