Эксперты аукционной фирмы Creative Rides сообщили, что коллекция принадлежала Луису Кетцеру - наиболее успешному коллекционеру в Южной Африке. До недавнего времени считалось, что вся его коллекция была распродана, однако, через несколько лет после смерти владельца, потомки Луиса случайно наткнулись на отцовское состояние.

Люди, которые хорошо знали коллекционера, рассказывают, что любовь к коллекционированию автомобилей у него была с детства – сначала Луис собирал машинки Dinky. Со временем, он переключил свой интерес на настоящие авто.

Также интересно: Сколько денег отдали коллекционеры за раритетные авто

Самой большой страстью Луиса стали автомобили Mercedes-Benz, которых у него было сотни экземпляров. Коллекционер имел такие редкие модели, как пикап Mercedes-Benz 1951 года и седан 300 SE, который сначала был в собственности известного южноафриканского министра Пика Боты, а любимым автомобилем Кетцера был Mercedes 280 SE Cabriolet 1968 года.

Сараи с коллекцией Луиса, нашли совершенно случайно, когда его семья захотела продать часть родительских земельных владений. Как оказалось, коллекционер годами скрывал от всех точное количество своих автомобилей и их местоположение.

В результате, машины покрыты толстым слоем пыли, а их техническое состояние не является идеальным, ведь они простояли так несколько десятилетий. Площадь ангара, где находились автомобили, равна трем теннисным кортам.

Читайте также: 122-летний Mercedes-Simplex 60 HP продали по цене в 11 миллионов долларов

Всего было найдено 240 автомобилей, подавляющее большинство из которых – Mercedes-Benz 60-х и 70-х годов, а также модели Ford и Cadillac. Кроме более двух сотен автомобилей, на складах также найдено всевозможные запчасти. Вся коллекция уйдет с молотка онлайн с 25 марта по 3 апреля.