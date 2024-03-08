Експерти аукціонної фірми Creative Rides повідомили, що колекція належала Луїсу Кетцеру – найбільш успішному колекціонеру в Південній Африці. Донедавна вважалось, що вся його колекція була розпродана, проте, за декілька років після смерті власника, нащадки Луїса випадково натрапили на батьківський статок.

Люди, які добре знали колекціонера, розповідають, що жага до колекціонування автомобілів у нього була з дитинства – спочатку Луїс колекціонував машинки Dinky. Згодо, він переключив свій інтерес на справжні авто.

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Найбільшою пристрастю Луїса стали автомобілі Mercedes-Benz, яких у нього було сотні екземплярів. Колекціонер мав такі рідкісні моделі, як пікап Mercedes-Benz 1951 року та седан 300 SE, який спершу був у власності відомого південноафриканського міністра Піка Боти, а улюбленим автомобілем Кетцера був Mercedes 280 SE Cabriolet 1968.

Сараї з колекцією Луїса знайшли абсолютно випадково, коли його родина захотіла продати частину батьківських земельних володінь. Як виявилось, колекціонер роками приховував від усіх точну кількість своїх автомобілів та їх місце розташування.

В результаті, автівки вкриті товстим шаром пилу, а їх технічний стан не є ідеальним, адже вони простояли так декілька десятиліть. Площа ангара, де перебували автомобілі, дорівнює трьом тенісним кортам.

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Загалом було знайдено 240 автівок, переважна більшість з яких – Mercedes-Benz 60-х і 70-х років, а також моделі Ford та Cadillac. Окрім понад двох сотень автомобілів, на складах також знайдено всілякі запчастини. Вся колекція піде з молотка онлайн з 25 березня по 3 квітня.