Очереди исчезнут, когда заработают законы рынка и на АЗС будет достаточный запас горючего.

Очереди за горючим на АЗС исчезнут после того, как будут обеспечены его запасы, по меньшей мере на 2 недели – сейчас такие запасы составляют 7 – 8 дней. Об этом на всеукраинском телемарафоне заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, если в марте было импортировано 60 тыс. тонн горючего, то в апреле этот объем вырос до 191 тыс. тонн, а в мае – до 380 тыс. тонн. В июне же, по прогнозам чиновника, импорт горючего может составить 600 тыс. тонн.

Свириденко подчеркнула, что спрос будет удовлетворен в полном объеме, когда запасов у операторов будет достаточно по меньшей мере на 2 недели.

"У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут – в критические дни это было 2 – 3 суток, сейчас это на 7 – 8 дней запасов горючего и по дизелю, и по бензину. Конечно, до войны это было 15 – 16 суток. Когда мы сможем достичь хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут", – сказала чиновник.

Напомним, что до середины мая в Украине действовали установленные правительством цены на горючее, однако нефтетрейдерам они были невыгодны, в результате чего деятельность большинства АЗС была остановлена. Когда чиновники отменили госрегулирование, ситуация немного улучшилась, но сейчас АЗС все равно штрафуют за слишком высокие цены.