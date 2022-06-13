Черги зникнуть, коли запрацюють закони ринку і на АЗС буде достатній запас пального.

Черги за пальним на АЗС зникнуть після того, як буде забезпечено його запаси щонайменше на 2 тижні – наразі такі запаси складають 7-8 днів. Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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За її словами, якщо в березні було імпортовано 60 тис. тонн пального, то у квітні цей обсяг зріс до 191 тис. тонн, а в травні – до 380 тис. тонн. В червні ж, за прогнозами чиновника, імпорт пального може скласти 600 тис. тонн.

Свириденко наголосила, що попит буде задоволений в повному обсязі тоді, коли запаси у операторів будуть достатні щонайменше на 2 тижні.

"У нас зараз запаси після того, як була відпущена ціна, зростають – в критичні дні це було 2-3 доби, зараз це на 7-8 днів запасів пального і по дизелю, і по бензину. Звичайно, що до війни це було 15-16 діб. Коли ми зможемо досягнути хоча б такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть", - сказала урядовець.

Нагадаємо, що до середини травня в Україні діяли встановлені Урядом ціни на пальне, проте нафтотрейдерам вони були невигідні, в результаті чого діяльність більшості АЗС була зупинена. Коли чиновники скасували держрегулювання, ситуація трохи покращилась, але зараз АЗС усе одно штрафують за надто високі ціни.