В каких авто будут возить вакцины: фото

Министерство здравоохранения по этому поводу ограничилось лишь краткой информацией о событии, не вдаваясь в детали транспорта. Сказано, что каждый такой автомобиль способен за один рейс доставить около 700 000 доз вакцин в специально созданных температурных условиях.

Из нескольких фото Минздрава Украины и UNICEF Ukraine четко просматриваются черты фургонов закрытого типа на шасси Renault Trafic.

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Фургон класса LCV Trafic сходят с конвейера в короткобазовой и удлиненной колесной платформе в дизельной моторной комплектации, мощностью от 88 до 125 кВт. Варианты трансмиссии – шестиступенчатая механическая или автоматическая.

Областные Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) уже имеют на балансе 36 оборудованных автомобилей. Имея рефрижераторные установки, такие фургоны независимо от времени года по заданным температурным параметрам доставляют вакцины в мороз или жару в медицинские учреждения.

Фото: Минздрав Украины, UNICEF Ukraine

В августе 2024-го 16 таких автомобилей-рефрижераторов пополнили автопарк госпредприятия "Укрвакцина" МЗ Украины, отвечающего за логистику и доставку вакцин на национальном уровне.

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Спецтранспорт закуплен при поддержке ЕС (European Union in Ukraine. Его в рамках сотрудничества с Минздравом передал Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF Ukraine).

До конца года в планах ЮНИСЕФ доставить в Украину еще 220 специализированных холодильников для хранения вакцин, что в условиях войны очень важно.