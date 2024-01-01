В яких авто возитимуть вакцини: фото

Міністерство охорони здоров’я з цього приводу обмежилося лише короткою інформацією про подію, не вдаючись в деталі транспорту. Сказано, що кожен такий автомобіль спроможний за один рейс доставити близько 700 000 доз вакцин в спеціально створених температурних умовах.

З кількох фото МОЗ України та UNICEF Ukraine чітко проглядаються риси фургонів закритого типу на шасі Renault Trafic.

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Фургон класу LCV Trafic сходять з конвеєра у короткобазовій та подовженій колісній платформі в дизельній моторній комплектації, потужністю від 88 до 125 кВт. Варіанти трансмісії – шестиступенева механічна або автоматична.

Обласні Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) вже мають на балансі 36 обладнаних автомобілів. Маючи рефрижераторні установки, такі фургони незалежно від пори року за заданими температурними параметрами доставляють вакцини в мороз чи спеку в медичні заклади.

Фото: МОЗ України, UNICEF Ukraine

У серпні 2024-го 16 таких автомобілів-рефрижераторів поповнили автопарк держпідприємства "Укрвакцина" МОЗ України, що відповідає за логістику та доставлення вакцин на національному рівні.

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Спецтранспорт закуплена за підтримки ЄС (European Union in Ukraine. Його в межах співпраці з МОЗ передав Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ (UNICEF Ukraine).

До кінця року у планах ЮНІСЕФ доставити в Україну ще 220 спеціалізованих холодильників для зберігання вакцин, що в умовах війни дуже важливо.