Рынок новых автомобилей в 2023 году вырос на 62,4%. Всего было продано 65 089 единиц, причем половина - в столице и области.

Как сообщает AUTO-Consulting, почти каждый второй новый легковой автомобиль был зарегистрирован в Киеве. Всего в столице зарегистрировали 27 990 новых автомобилей, то есть 43% от общего количества проданных автомобилей. По сравнению с 2022 годом показатель продаж авто в столице вырос в 87%.

На втором месте по показателю продаж – Одесская область, где было продано 4217 новых машин против 2416 в прошлом году. В целом показатель продаж вырос на 75%.

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Третье место заняла Харьковская область: по сравнению с 2022 годом в регионе было продано 2525 машин против 1479 штук, что означает, что новых авто было продано на 71% больше. Похожую тенденцию также показала Винницкая область, где продали на 70% автомобилей больше: 1871 новую машину против 1102-х в 2022 году.

Далее следует Львовская область, которая на уровне со всем рынком добавила 62% к прошлогоднему показателю: всего было реализовано 4046 новых автомобилей, против 2498 в 2022 году. В других регионах также замечен рост общих показателей реализации новых автомобилей, но в Херсонской области, где за год зарегистрировано 88 авто (-68%), Донецкой (158 машин и -64%) и Луганской (81 автомобиль и -51%) зафиксирован обратный показатель.

Если сравнивать показатели за декабрь в 2022 и 2023 годах, то крупнейшим относительным рекордсменом является Черниговская область. Там показатели выросли аж на 189% с результатом 78 машин, ведь в прошлом декабре здесь продали только 27 авто.

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В целом львиную долю занимает пять регионов: Киев с областью (47,6% или 30 966 штук), Днепропетровская область (8,2% и 5361 авто), Одесская (6,5% и 4217 штук), Львовская (6,2% и 4046 машин) и Харьковская (3,9% и 2524 штук). Последняя активно восстанавливала свое влияние в течение 2023 года.

Более двух тысяч новых авто в 2023 году было зарегистрировано только в Полтавской области (2049 штук), хотя она и показала рост ниже рыночного – всего +52%.