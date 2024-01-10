Ринок нових легкових автомобілів у 2023 році виріс на 62,4%. Загалом було продано 65 089 одиниць, майже половину з них - у столиці й області.

Як повідомляє AUTO-Consulting, майже кожен другий новий був зареєстрований у Києві. Всього в столиці зареєстрували 27 990 нових автомобілів, тобто 43% від загальної кількості проданих автомобілів. Порівняно з 2022 роком, показник продажів авто в столиці зріс у 87%. На другому місці за показником продажу – Одеська область, де було продано 4217 нових авто проти 2416 минулоріч. Загалом показник продажів виріс на 75%.

Читайте також: Ринок кросоверів в Україні досяг максимум

Третє місце зайняла Харківська область: в порівнянні з 2022 роком в регіоні було продано 2525 машин проти 1479 штук, що означає, що нових авто було продано на 71% більше. Схожу тенденцію також показала Вінницька область, де продали на 70% автомобілів більше: 1871 нову автівку проти 1102-х у 2022 році.

Далі йде Львівська область, яка на рівні з усім ринком додала 62% до минулорічного показника: всього було реалізовано 4046 нових автомобілів, проти 2498 у 2022 році. В інших регіонах також помічено зростання загальних показників реалізації нових автомобілів, але в Херсонській, де за рік зареєстровано 88 авто (-68%), Донецькій (158 машин та -64%) та Луганській областях (81 автомобіль і -51%) зафіксовано зворотний показник.

Якщо порівнювати показники за грудень у 2022 та 2023 роках, то найбільшим відносним рекордсменом є Чернігівська область. Там показники виросли аж на 189% з результатом 78 машин, адже минулого грудня тут продали тільки 27 авто.

Читайте також: Як блокада кордону вплинула на ринок фур та напівпричепів

Загалом левову частку займає п’ять регіонів: Київ з областю (47,6% або 30 966 штук), Дніпропетровська область (8,2% та 5361 авто), Одеська (6,5% та 4217 штук), Львівська (6,2% та 4046 машин) та Харківська (3,9% і 2524 штук). Остання активно відновлювала свій вплив протягом 2023 року.

Понад дві тисячі нових авто у 2023 році було зареєстровано лише в Полтавській області (2049 штук), хоча вона й показала ріст нижче ринкового – всього +52%.