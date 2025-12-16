В каких сегментах авторынка украинцы выбирают электрикропривод вместо традиционных ДВС

Вторичный рынок очень консервативен, там выбирают преимущественно ДВС. Зато сегмент новых авто демонстрирует бум спроса на электрические модели, отмечает Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке изменения минимальны. Украинцы продолжают выбирать проверенные временем решения, ориентируясь на практичность. Безоговорочным лидером остаются бензиновые автомобили, которые удерживают наибольшую долю рынка. За ними стабильно идут дизельные авто, которые даже продемонстрировали символический рост присутствия. Замыкают тройку лидеров машины с ГБО. Для многих это до сих пор безальтернативный способ снизить расходы на горючее.

Интересно, что доля электромобилей здесь даже несколько снизилась. Это легко объяснить: внимание покупателей "зеленых" авто сместилось на импорт и новые машины, где выбор значительно шире, а финансовые стимулы пока весомее.

Импорт подержанных

В сегменте "свежепригнанных" машин структура начинает меняться. Хотя бензиновые авто все еще удерживают первенство, их доля заметно сокращается. То же касается и дизеля, популярность которого в импорте постепенно снижается.

Главным драйвером изменений стали электромобили. Их доля в импорте существенно выросла. Фактически, каждое третье подержанное авто, которое заехало в Украину в ноябре, было электрическим. Это прямое следствие прагматичного желания успеть воспользоваться налоговыми льготами до наступления нового года.

Сегмент новых легковушек

Наиболее динамичные изменения произошли в сегменте новых. Здесь зафиксирован исторический момент: электромобили не просто вышли на первое место, а сделали это с уверенным отрывом. По итогам ноября, "электрички" заняли наибольшую долю рынка, подвинув многолетнего лидера - бензиновые авто - на вторую строчку.

Что интересно, этот рост произошел в том числе за счет гибридов. Этот сегмент, который обычно чувствовал себя уверенно, в ноябре существенно потерял позиции. Похоже, покупатели, выбирая между компромиссным гибридом и полностью электрическим авто (которое тогда еще имело льготы), массово сделали выбор в пользу последнего. Доля дизеля среди новых авто также продолжает сокращаться, превращаясь в нишевое предложение.

Комментарий эксперта Института исследований авторынка:

"Ноябрьский срез рынка идеально иллюстрирует, как налоговые ожидания формируют спрос. Мы видим два разных подхода. Внутренний рынок живет по инерции: здесь покупают то, что понятно, простое в обслуживании и имеет развитую инфраструктуру - то есть бензин, дизель и газ. Зато рынок новых авто отреагировал на перспективу возврата НДС мгновенно. Тот факт, что электромобили заняли более 40% рынка новых авто, существенно опередив бензин и гибриды - это аномалия, вызванная календарем. Покупатели, которые колебались, сделали выбор в пользу "чистого электричества" именно из-за желания зафиксировать выгодную цену. Это ситуативный пик, и в январе мы, вероятно, увидим коррекцию рынка, когда условия для всех типов двигателей частично выровняются".