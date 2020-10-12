В некоторых случаях компенсацию пострадавшему в ДТП выплачивает не страховая компания и не виновник, а МТСБУ.

В каких случаях страховое возмещение погашает не страховщик ОСАГО, а МТСБУ? Рассказывает заместитель гендиректора МТСБУ Людмила Белошицкая.

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Первый и самый распространенный – когда виновником ДТП является водитель без полиса ОСАГО. В таком случае потерпевший обращается в Моторное бюро, и мы делаем регламентную выплату из гарантийных фондов, а потом предъявляем регрессный иск к виновнику ДТП. Таким образом, потерпевший освобождается от необходимости привлекаться к судебному процессу непосредственно с виновником, чтобы получить от него компенсацию ущерба. Пострадавший получит компенсацию независимо от финансового состояния виновника. За первое полугодие мы заплатили более 68 млн грн по таким случаям, это более 65% от общей суммы выплат из гарантийных фондов Бюро.

Второй случай – виновник ДТП относится к льготной категории граждан, он инвалид первой группы или участник боевых действий. Мы наблюдаем постоянное увеличение количества и суммы таких выплат: за первое полугодие оплатили более 18 млн грн, или 18% от общей суммы. Это неудивительно, поскольку, согласно прошлогодним данным Министерства ветеранов, количество людей со статусом участника боевых действий в Украине превышает 370 тыс. В таких случаях мы не выставляем регресс, поскольку эта льгота предусмотрена государством. Единственное условие: если виновник ДТП является участником боевых действий, он обязан подтвердить свой статус, предоставив копию заверенного надлежащим образом документа.

МТСБУ осуществляет выплату потерпевшему, если виновник скрылся с места ДТП, или ДТП было вызвано автомобилем, которым завладели неправомерно, например, похитив его. Но таких выплат обычно совсем немного, всего несколько десятков в год.

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МТСБУ также оплачивает за компании, которые признаны банкротами или ликвидированы в установленном порядке, и компании, которые прекратили свою работу и не выполнили всех обязательств перед пострадавшими, но еще не признаны банкротами. За полгода мы заплатили за банкротов почти 11 млн грн – гораздо больше, чем за аналогичный период 2019 года, потому что в конце прошлого года начался процесс выплат по СК "Украина" и "Наста", и сейчас продолжаем осуществлять выплаты по их обязательствам. Кроме того, 4 млн грн заплатили по обязательствам компаний, которые оставили рынок.