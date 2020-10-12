У деяких випадках компенсацію потерпілому у ДТП виплачує не страхова компанія і не винуватець, МСБУ.

В яких випадках страхове відшкодування сплачує не страховик ОСЦПВ, а МТСБУ? Розповідає заступник гендиректора МТСБУ Людмила Білошицька.

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Перший та найбільш поширений - коли винуватцем ДТП є водій без поліса ОСЦПВ. В такому випадку потерпілий звертається до Моторного бюро, і ми робимо регламентну виплату з гарантійних фондів, а потім пред`являємо регресний позов до винуватця ДТП. Таким чином, потерпілий звільняється від необхідності залучатись до судового процесу безпосередньо з винуватцем, щоб отримати від нього компенсацію збитку. Потерпілий отримає компенсацію незалежно від фінансового стану винуватця. За перше півріччя ми сплатили понад 68 млн грн за такими випадками, це понад 65% від загальної суми виплат з гарантійних фондів Бюро.

Другий випадок - винуватець ДТП відноситься до пільгової категорії громадян, він інвалід першої групи або учасник бойових дій. Ми спостерігаємо постійне збільшення кількості і суми таких виплат: за перше півріччя сплатили понад 18 млн грн, або 18% від загальної суми. Це не дивно, оскільки, згідно минулорічних даних Міністерства ветеранів,кількість людей зі статусом учасника бойових дій в Україні перевищує 370 тис. У таких випадках ми не виставляємо регрес, оскільки ця пільга передбачена державою. Єдина умова: якщо винуватець ДТП є учасником бойових дій, він зобов`язаний підтвердити свій статус, надавши копію засвідченого належним чином документу.

МТСБУ здійснює виплату потерпілому, якщо винуватець зник з місця ДТП, або ДТП було спричинене автомобілем, яким заволоділи неправомірно, наприклад, викравши його. Але таких виплат зазвичай зовсім небагато, лише кілька десятків на рік.

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МТСБУ також сплачує за компанії, що визнані банкрутами або ліквідовані у встановленому порядку, та компанії, що припинили свою роботу і не виконали всіх зобов`язань перед постраждалими, але ще не визнані банкрутами. За півроку ми сплатили за банкрутів майже 11 млн грн - набагато більше, ніж за аналогічний період 2019 року, тому шо наприкінці минулого року розпочався процес виплат за СК “Україна” та “Наста”, і наразі продовжуємо здійснювати виплати за їх зобов`язаннями. Крім того, 4 млн грн сплатили за зобов`язаннями компаній, що залишили ринок.