В каких странах Европы фермеры почти не покупали тракторы

Среди европейских стран выросли только рынки Испании, Португалии и Бельгии. В остальных странах ЕС регистрации упали, в том числе крупнейшие на континенте рынки Франции, Германии и Италии. Об этом говорится в сообщении profi.co.uk.

Франция все еще остается лидером, на нее приходится 33 225 единиц зарегистрированных тракторов. Однако это на 6,8% процентов меньше, чем в позапрошлом году. Второй по объемам регистрации рынок принадлежит Германии. Там зафиксировано падение на 3,4% (29 315 ед.).

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Третья ступенька – у Италии. Уменьшение показателей относительно 2023 года здесь достигло отметки 12,3%, зарегистрировано 15 448 тракторов (в 2023 году - 17 613 ед.).

Если сравнивать общий результат, то на эти три страны приходится более половины поставленных на учет тракторов. Вместе на эти три рынка приходится 77 988 ед. техники, а в 2023 году этот показатель держался на отметке 83 623 ед.

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Высокие показатели падения пришлись на венгерский и польский рынки. Скажем, в Венгрии зафиксировано наибольшее падение. Там продажи сократились почти на 49% до 1 446 единиц, хотя в 2023 году там поставили на учет 2 824 тракторов.

В Польше рынок тракторов пострадал на 17%. Там прописку получили 8 590 тракторов (10 311 ед. в 2023 году).

Испанский рынок – в позитиве. Там прошлогодняя регистрация выросла на одну пятую до 10 390 единиц. Бельгийский рынок тракторов увеличился на 17,2% до 2 158 ед., а португальский рынок добавил 10%, поставив на учет 5 825 тракторов.