В яких країнах Європи фермери майже не купували трактори

Серед європейських країн виросли лише ринки Іспанії, Португалії та Бельгії. В решті країн ЄС реєстрації впали, в тому числі найбільші на континенті ринки Франції, Німеччини та Італії. Про це йдеться у повідомленні profi.co.uk.

Франція все ще лишається лідером, на неї припадає 33 225 одиниць зареєстрованих тракторів. Однак це на 6,8% процентів менше, ніж позаторік. Другий за обсягами реєстрації ринок належить Німеччині. Там зафіксовано падіння на 3,4% (29 315 од.).

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Третя сходинка – в Італії. Зменшення показників відносно 2023 року тут досягло відмітки 12,3%, зареєстровано 15 448 тракторів (у 2023 році - 17 613 од.).

Якщо порівнювати загальний результат, то на ці три країни припадає понад половину поставлених на облік тракторів. Разом на ці три ринки припадає 77 988 од. техніки, а у 2023 році цей показник тримався на відмітці 83 623 од.

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Високі показники падіння припали на угорський та польський ринки. Скажімо, в Угорщині зафіксовано найбільше падіння. Там продажі скоротилися майже на 49% до 1 446 одиниць, хоча у 2023 році там поставили на облік 2 824 тракторів.

У Польщі ринок тракторів постраждав на 17%. Там прописку отримали 8 590 тракторів (10 311 од. у 2023 році).

Іспанський ринок – у позитиві. Там торішня реєстрація зросла на одну п'яту до 10 390 одиниць. Бельгійський ринок тракторів збільшився на 17,2% до 2 158 од., а португальський ринок додав 10%, поставивши на облік 5 825 тракторів.