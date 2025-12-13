В каких странах туристов чаще всего обманывают в такси

Более 450 постов и более 30 тысяч комментариев - именно такой массив данных о мошенничестве с такси проанализировали исследователи AllClear. Об этом пишет The Independent.

Турецкие такси - абсолютный лидер жалоб

Если верить Reddit, больше всего неприятностей с такси туристы переживают в Турции. Именно эта страна собрала наибольшее количество упоминаний: более четырех тысяч комментариев, посвященных обману, завышенным тарифам или просто некорректному поведению водителей. Этот показатель почти вдвое больше, чем в Индии, которая стала второй в мировом рейтинге.

В путешествиях в Турции часто все начинается с аэропорта. Люди рассказывают, что их встречают настойчивые водители, которые обещают "быстрый трансфер" без всякого намека на официальные тарифы. И уже потом выясняется, что цена была далека от реальной.

Как выглядит глобальная картина

После Турции в списке идут Индия, Таиланд, Вьетнам и Египет. В этих странах обман в такси часто связывают с тем, что туристы не знают местных правил и легко соглашаются на невыгодные условия. В Азии это может быть нежелание включать счетчик или умышленное удлинение маршрута. В Египте добавляется еще и фактор аэропортов, где неофициальные перевозчики иногда ведут себя агрессивно, пытаясь перехватить пассажиров.

Интересно, что в топ-10 вошли две страны Северной Америки - США и Канада. Причины там совсем другие: в крупных городах таксисты иногда пользуются путаницей туристов относительно тарифов или умышленно выбирают длинные маршруты, зная, что пассажир редко заметит разницу.

Почему аэропорты - главная зона риска

Около трети сообщений на Reddit касаются именно аэропортов. Это закономерно: после длительного перелета люди часто уставшие и невнимательные, поэтому легче поддаются давлению или соглашаются на непонятные условия. Именно отсюда начинаются частые конфликты: кто-то не включает счетчик, кто-то прячет багаж в багажник еще до согласования стоимости, а кто-то вдруг "вспоминает", что у него не работает терминал для карты.

Самые распространенные схемы, с которыми сталкиваются туристы

Несмотря на разные страны и культуры, сценарии обычно одинаковы. Водитель может отказаться включать счетчик и предлагать "выгодную" сумму. Или же делает вид, что его карточный терминал не работает, намекая на оплату наличными и желательно без сдачи. Частыми являются и лишние "прогулки по городу", когда маршрут без надобности увеличивают на несколько километров.

Еще одна ситуация, которая повторяется по всему миру, - это багаж. Некоторые водители забирают чемоданы в багажник еще до того, как пассажир успевает спросить цену. И уже после этого предлагают тариф, от которого сложно отказаться, потому что багаж придется буквально "отвоевывать".

Как туристам подстраховаться

Все советы с Reddit сводятся к одной простой мысли: не спешить. Перед поездкой стоит хотя бы примерно понимать, сколько стоит проезд в конкретном городе, а в аэропортах - пользоваться только официальными стоянками или заранее заказанными сервисами вроде Uber или Lyft, если они разрешены.

Еще одна мелочь, которая часто спасает ситуацию, - вежливая, но четкая просьба включить счетчик. Для большинства сомнительных водителей это уже сигнал, что пассажир знает правила игры.