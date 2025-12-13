У яких країнах туристів найчастіше дурять у таксі

Понад 450 постів і більше ніж 30 тисяч коментарів — саме такий масив даних про шахрайство з таксі проаналізували дослідники AllClear. Про це пише The Independent.

Турецькі таксі — абсолютний лідер скарг

Якщо вірити Reddit, найбільше неприємностей із таксі туристи переживають у Туреччині. Саме ця країна зібрала найбільшу кількість згадок: понад чотири тисячі коментарів, присвячених обману, завищеним тарифам чи просто некоректній поведінці водіїв. Цей показник майже вдвічі більший, ніж у Індії, яка стала другою у світовому рейтингу.

У подорожах у Туреччині часто все починається з аеропорту. Люди розповідають, що їх зустрічають наполегливі водії, які обіцяють «швидкий трансфер» без жодного натяку на офіційні тарифи. І вже потім з’ясовується, що ціна була далекою від реальної.

Як виглядає глобальна картина

Після Туреччини у списку йдуть Індія, Таїланд, В’єтнам та Єгипет. У цих країнах обман у таксі часто пов’язують із тим, що туристи не знають місцевих правил і легко погоджуються на невигідні умови. В Азії це може бути небажання вмикати лічильник або навмисне подовження маршруту. У Єгипті додається ще й фактор аеропортів, де неофіційні перевізники інколи поводяться агресивно, намагаючись перехопити пасажирів.

Цікаво, що до топ-10 увійшли дві країни Північної Америки — США та Канада. Причини там зовсім інші: у великих містах таксисти інколи користуються плутаниною туристів щодо тарифів або навмисне обирають довші маршрути, знаючи, що пасажир рідко помітить різницю.

Чому аеропорти — головна зона ризику

Близько третини дописів на Reddit стосуються саме аеропортів. Це закономірно: після тривалого перельоту люди часто втомлені й неуважні, тому легше піддаються тиску або погоджуються на незрозумілі умови. Саме звідси починаються найчастіші конфлікти: хтось не вмикає лічильник, хтось ховає багаж у багажник ще до погодження вартості, а хтось раптом «згадує», що в нього не працює термінал для картки.

Найпоширеніші схеми, з якими стикаються туристи

Попри різні країни і культури, сценарії зазвичай однакові. Водій може відмовитись вмикати лічильник і пропонувати «вигідну» суму. Або ж робить вигляд, що його картковий термінал не працює, натякаючи на оплату готівкою й бажано без здачі. Частими є й зайві «прогулянки містом», коли маршрут без потреби збільшують на кілька кілометрів.

Ще одна ситуація, яка повторюється по всьому світу, — це багаж. Деякі водії забирають валізи до багажника ще до того, як пасажир встигає запитати ціну. І вже після цього пропонують тариф, від якого складно відмовитись, бо багаж доведеться буквально «відвойовувати».

Як туристам підстрахуватися

Усі поради з Reddit зводяться до однієї простої думки: не поспішати. Перед поїздкою варто хоча б приблизно розуміти, скільки коштує проїзд у конкретному місті, а в аеропортах — користуватися лише офіційними стоянками або заздалегідь замовленими сервісами на кшталт Uber чи Lyft, якщо вони дозволені.

Ще одна дрібниця, яка часто рятує ситуацію, — ввічливе, але чітке прохання увімкнути лічильник. Для більшості сумнівних водіїв це вже сигнал, що пасажир знає правила гри.