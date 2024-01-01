В каком городе можно увидеть волнистую дорожную разметку: видео

Carscoops сообщает, что новейшая разметка появилась в Монтгомери Тауншип, что в Пенсильвании. Городок насчитывает всего 25 тысяч жителей, однако его жители решили нанести на местную дорогу Grays Lane извилистые линии и установить делиниаторы.

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Эти специальные пластиковые столбики установят уже вскоре. Главная цель этих нововведений – заставить водителей снижать скорость и ехать по извилистой траектории, поскольку данная дорога проходит в жилом районе и местные были возмущены быстрым трафиком.

Официальные лица систематически получали многочисленные жалобы от них, поэтому решились на радикальный шаг с искусственными препятствиями. Фактически, Grays Lane – это участок дороги, что служила коротким путем между двумя другими главными дорогами.

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В противном случае водителям бы приходилось преодолевать крюк длиной до 2,5 километров. Ожидается, что после введенных изменений Grays Lane станет менее привлекательным маршрутом, поскольку снижение скорости будет нивелировать выигрыш времени.