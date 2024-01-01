Для рыбы, пересекающей дорогу, сделали пешеходный переход и дорожные знаки

На планете есть всего несколько мест, где лососевым во время разлива приходится пересекать дорогу. Один из таких нерестовых путей находится в долине реки маленького городка Скокомиш.

Это в округе Мейсон штата Вашингтон, США, где живет индейское племя скокоммиш с одноименным названием реки.

Читайте также В Польше стало много автомобилей-утопленников: ждем в Украине

Именно здесь на окраине поселения в низине есть участок дороги длиной с 20-25 метров, которую в осенний или весенний сезон дождей подтапливает на 3-5 сантиметров, в некоторых местах на десять, если дожди обильные были. Вот там каждый раз в такой сезон приходится выставлять дорожные знаки.

Каким страховым компаниям стоит доверять? Тем, кто давно на рынке и имеет безупречную репутацию. Страховая компания ARX уже более 30 лет на рынке (ранее – под названием АХА-Страхование), из которых 16 является лидером по количеству действующих полисов КАСКО. Рекламная информация

Участок пути короткий, но удивительный по количеству лососевых на один квадратный метр дороги. Скриншот: Авто24

В переводе на русский язык их смысл примерно звучит так: "Впереди переправа лосося", "Лососевый переход", "Осторожно: лосось переходит дорогу", "Лососевая переправа", "Поезжайте медленно и осторожно, рыба переходит дорогу". Устойчивого названия не существует, оно может меняться, но смысл понятен всем водителям.

Читайте также Новые дорожные знаки и изумрудные светофоры: главные автоновости 2024 года

Здесь взяли за правило ехать не более 25 миль, то есть где-то в пределах 40 км на подъезде, и совсем медленно, чуть ли не со скоростью пешехода, по заполненному водой участку дороги. Именно в этой низинке лососевые каждый раз пользуются затопленной дорогой для миграции на другую сторону – идут против течения к верховьям.

Знаки могут быть разные, по тексту отличаться, но смысл у всех одинаковый – рыба переходит дорогу. Коллаж: Авто24

Несмотря на большую массовость миграции лососевых, под колеса автомобилей рыба практически не попадает. Создается впечатление, что в нужный момент, когда автомобиль тихим ходом пересекает этот участок, рыба как бы приостанавливается, под колеса не прыгает, пережидает, а когда угроза проходит, то продолжает свой путь.

Читайте также В Европе внедряют новый дорожный знак: что он означает

Водители также ведут себя здесь осторожно, даже маневрируют, чтобы случайно, не наехать колесами на этих сезонных гостей. Здесь водителям следует отдать должное – с уважением относятся к "пешеходам", предоставляют им преимущество.

Рыба из-за низкого уровня воды с определенными трудностями пересекает асфальтовую двухполосную дорогу местного значения и исчезает в подтопленной низине, поросшей ситняком. Там она и откладывает икру.

Несмотря на такую массовость подхода косяков к поселению, никто из водителей даже и мысленно не пытается схватить за жабры две-три рыбины для приготовления вкусного ужина из поджаренного лосося или рыбного пирога. И это при том, что рыбы имеют в весе по килограмму-полтора, а то и по два-три кило каждая. Местных жителей с сачками, корзинами, сетями там также не видно – рыбалка в нерест запрещена.

Читайте также В Европе появился новый дорожный знак: что он означает

Несмотря на то, что лосось уклоняется от колес автомобиля осенью и весной, когда идет на нерест, в обратный путь он не возвращается, а после отложения икры погибает. Однако интуиция все-таки ведет сюда. Икрокладам приходится преодолевать сотни миль по побережью, а потом по реке до этого места, где за дорогой некогда полноводного русла у них последнее пристанище.

Инстинкт лососям почему-то не подсказывает, что бывают годы, когда из-за жары и пересыхания этой поймы, здесь погибают не только они, но и мальки – место за автодорогой здесь слишком обманчиво.