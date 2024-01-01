Укр
Ру

Для рыбы, пересекающей дорогу, сделали пешеходный переход и дорожные знаки

В сезон осенних или весенних дождей во время разлива рек рыбы семейства лососевых направляются на нерест, даже не выбирая дороги. Если точнее, то через автодорогу, для чего приходится ставить соответствующие знаки.
Где дорогу переходят рыбы из семейства лососевых - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Дорогу пересекают не только пешеходы, но и рыбы, которым также предоставляется приоритет

Валентин Ожго
logo16 февраля, 19:38
logo0
logo0 мин

На планете есть всего несколько мест, где лососевым во время разлива приходится пересекать дорогу. Один из таких нерестовых путей находится в долине реки маленького городка Скокомиш.

Это в округе Мейсон штата Вашингтон, США, где живет индейское племя скокоммиш с одноименным названием реки.

Читайте также В Польше стало много автомобилей-утопленников: ждем в Украине

Именно здесь на окраине поселения в низине есть участок дороги длиной с 20-25 метров, которую в осенний или весенний сезон дождей подтапливает на 3-5 сантиметров, в некоторых местах на десять, если дожди обильные были. Вот там каждый раз в такой сезон приходится выставлять дорожные знаки.

Каким страховым компаниям стоит доверять? Тем, кто давно на рынке и имеет безупречную репутацию. Страховая компания ARX уже более 30 лет на рынке (ранее – под названием АХА-Страхование), из которых 16 является лидером по количеству действующих полисов КАСКО.

Рекламная информация

Участок пути короткий, но удивительный по количеству лососевых на один квадратный метр дороги. Скриншот: Авто24

В переводе на русский язык их смысл примерно звучит так: "Впереди переправа лосося", "Лососевый переход", "Осторожно: лосось переходит дорогу", "Лососевая переправа", "Поезжайте медленно и осторожно, рыба переходит дорогу". Устойчивого названия не существует, оно может меняться, но смысл понятен всем водителям.

Читайте также Новые дорожные знаки и изумрудные светофоры: главные автоновости 2024 года

Здесь взяли за правило ехать не более 25 миль, то есть где-то в пределах 40 км на подъезде, и совсем медленно, чуть ли не со скоростью пешехода, по заполненному водой участку дороги. Именно в этой низинке лососевые каждый раз пользуются затопленной дорогой для миграции на другую сторону – идут против течения к верховьям.

Знаки могут быть разные, по тексту отличаться, но смысл у всех одинаковый – рыба переходит дорогу. Коллаж: Авто24

Несмотря на большую массовость миграции лососевых, под колеса автомобилей рыба практически не попадает. Создается впечатление, что в нужный момент, когда автомобиль тихим ходом пересекает этот участок, рыба как бы приостанавливается, под колеса не прыгает, пережидает, а когда угроза проходит, то продолжает свой путь.

Читайте также В Европе внедряют новый дорожный знак: что он означает

Водители также ведут себя здесь осторожно, даже маневрируют, чтобы случайно, не наехать колесами на этих сезонных гостей. Здесь водителям следует отдать должное – с уважением относятся к "пешеходам", предоставляют им преимущество.

Рыба из-за низкого уровня воды с определенными трудностями пересекает асфальтовую двухполосную дорогу местного значения и исчезает в подтопленной низине, поросшей ситняком. Там она и откладывает икру.

Несмотря на такую массовость подхода косяков к поселению, никто из водителей даже и мысленно не пытается схватить за жабры две-три рыбины для приготовления вкусного ужина из поджаренного лосося или рыбного пирога. И это при том, что рыбы имеют в весе по килограмму-полтора, а то и по два-три кило каждая. Местных жителей с сачками, корзинами, сетями там также не видно – рыбалка в нерест запрещена.

Читайте также В Европе появился новый дорожный знак: что он означает

Несмотря на то, что лосось уклоняется от колес автомобиля осенью и весной, когда идет на нерест, в обратный путь он не возвращается, а после отложения икры погибает. Однако интуиция все-таки ведет сюда. Икрокладам приходится преодолевать сотни миль по побережью, а потом по реке до этого места, где за дорогой некогда полноводного русла у них последнее пристанище.

Инстинкт лососям почему-то не подсказывает, что бывают годы, когда из-за жары и пересыхания этой поймы, здесь погибают не только они, но и мальки – место за автодорогой здесь слишком обманчиво.

#Безопасность дорожного движения #Видео #Главные новости #Дорожные знаки #Автособытие #Фото #Дороги #Новости