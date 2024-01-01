Для риби, що перетинає дорогу, зробили пішохідний перехід та дорожні знаки

На планеті є лише кілька місць, де лососевим під час розливу доводиться перетинати дорогу. Один з таких нерестових шляхів знаходиться у долині річки малесенького містечка Скокоміш.

Це в окрузі Мейсон штату Вашингтон, США, де живе індіанське плем’я скокоміш з однойменною назвою річки.

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Саме тут на околиці поселення в низинці є ділянка дороги завдовжки з 20-25 метрів, яку в осінній чи весняний сезон дощів підтоплює на 3-5 сантиметрів, в деяких місцях на десять, якщо дощі рясні були. Ось там щоразу в такий сезон доводиться виставляти дорожні знаки.

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Ділянка шляху коротка, але дивовижна за кількістю лососевих на один квадратний метр дороги. Скриншот: Авто24

В перекладі на українську мову їх зміст приблизно звучить так: "Попереду переправа лосося", "Лососевий перехід", "Обережно: лосось переходить дорогу", "Лососева переправа", "Їдьте повільно та обережно, риба переходить дорогу". Сталої назви не існує, вона може мінятися, але зміст зрозумілий усім водіям.

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Тут взяли за правило їхати не більше 25 миль, тобто десь в межах 40 км на під’їзді, і зовсім повільно, мало не зі швидкістю пішохода, по заповненій водою ділянці дороги. Саме в цій низинці лососеві щоразу користуються затопленою дорогою для міграції на інший бік – йдуть проти течії до верхів'я.

Знаки можуть бути різні, за текстом відрізнятися, але зміст у всіх однаковий – риба переходить дорогу. Колаж: Авто24

Попри велику масовість міграції лососевих, під колеса автомобілів риба практично не потрапляє. Складається враження, що в потрібний момент, коли автомобіль тихим ходом перетинає цю ділянку, риба наче призупиняється, під колеса не пнеться, перечікує, а коли загроза минає, то продовжує свій шлях.

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Водії також поводяться тут обережно, навіть маневрують, щоб бува, не наїхати колесами на цих сезонних гостей. Тут водіям слід віддати належне – з повагою ставляться до "пішоходів", надають їм перевагу.

Риба через низький рівень води з певними труднощами перетинає асфальтову двосмугову дорогу місцевого значення й зникає в підтопленій низині, порослій ситняком. Там вона й відкладає ікру.

Попри таку масовість підходу косяків до поселення, ніхто з водіїв навіть й подумки не намагається схопити за зябри дві-три рибини для приготування смачної вечері з підсмаженого лосося чи рибного пирога. І це при тому, що рибини мають у вазі по кілограму-півтора, а то й по два-три кіло кожна. Місцевих жителів з сачками, кошиками, сітками там також не видно – рибалка в нерест заборонена.

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Попри те, що лосось ухиляється від коліс автомобіля восени та весною, коли йде на нерест, у зворотний шлях він не повертається, а після відкладення ікри гине. Однак інтуїція все-таки веде сюди. Ікрокладам доводиться долати сотні миль по узбережжю, а потім по річці до цього місця, де за дорогою колись повноводного річища у них останній прихисток.

Інстинкт лососям чомусь не підказує, що бувають роки, коли через спеку та пересихання цієї заплави, тут гинуть не тільки вони, але й мальки – місце за автодорогою тут надто обманливе.