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В якому місті можна побачити хвилясту дорожню розмітку: відео

Очільники невеликого містечка в Пенсильванії запровадили нову цікаву дорожню розмітку. Вона має звивисті лінії та делініатори й була створена, аби уповільнити водіїв.
Як виглядає новітня хвиляста розмітка та навіщо вона потрібна: відео - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Нова розмітка на вулиці Grays Lane

Данило Северенчук
logo6 квітня, 13:50
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Carscoops повідомляє, що новітня розмітка з’явилась в Монтгомері Тауншип, що в Пенсильванії. Містечко нараховує всього 25 тисяч жителів, проте його мешканці вирішили нанести на місцеву дорогу Grays Lane звивисті лінії та встановити делініатори.

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Ці спеціальні пластикові стовпчики встановлять вже незабаром. Головна мета цих нововведень – змусити водіїв знижувати швидкість та їхати за звивистою траєкторією, оскільки дана дорога проходить в житловому районі й місцеві були обурені швидким трафіком.

Офіційні особи систематично отримували численні скарги від них, тому наважились на радикальний крок зі штучними перешкодами. Фактично, Grays Lane – це ділянка дороги, що слугувала коротким шляхом між двома іншими головними дорогами.

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В інакшому випадку водіям би доводилось долати гак довжиною до 2,5 кілометрів. Очікується, що після запроваджених змін Grays Lane стане менш привабливим маршрутом, оскільки зниження швидкості нівелюватиме виграш часу.

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