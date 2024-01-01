В якому місті можна побачити хвилясту дорожню розмітку: відео

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Нова розмітка на вулиці Grays Lane
Carscoops повідомляє, що новітня розмітка з’явилась в Монтгомері Тауншип, що в Пенсильванії. Містечко нараховує всього 25 тисяч жителів, проте його мешканці вирішили нанести на місцеву дорогу Grays Lane звивисті лінії та встановити делініатори.
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Ці спеціальні пластикові стовпчики встановлять вже незабаром. Головна мета цих нововведень – змусити водіїв знижувати швидкість та їхати за звивистою траєкторією, оскільки дана дорога проходить в житловому районі й місцеві були обурені швидким трафіком.
Офіційні особи систематично отримували численні скарги від них, тому наважились на радикальний крок зі штучними перешкодами. Фактично, Grays Lane – це ділянка дороги, що слугувала коротким шляхом між двома іншими головними дорогами.
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В інакшому випадку водіям би доводилось долати гак довжиною до 2,5 кілометрів. Очікується, що після запроваджених змін Grays Lane стане менш привабливим маршрутом, оскільки зниження швидкості нівелюватиме виграш часу.