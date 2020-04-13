На американском онлайн аукционе продают ВАЗ 2121 "Нива" 1989 года выпуска за $11 тыс. За нее уже готовы дать $4 300.

Автомобиль имеет пробег почти 11 тыс км, оборудован лебедкой и передними сиденьями с развитой боковой поддержкой. Состояние авто оценивается как Run and Drive, что украинские перекупы переводят как "сел и поехал".

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Под капотом можно разглядеть абсолютно новый бачок для жидкости омывателя, электрический вентилятор охлаждения двигателя и сам двигатель с ременным приводом газораспределительного механизма. Напомним, что с завода ВАЗ 2121 "Нива" обычно комплектовался бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который имел цепной привод ГРМ.

Для США такие автомобили – экзотика, видимо этим и обусловлена цена авто. Однако если его купить в США, доставить в Украину уплатив все налоги – стоимость возрастет до $25 тыс. В Украине "Нивы" таких годов выпуска стоят от $600 до $5 000.

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