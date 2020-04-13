На американському онлайн аукціоні продають ВАЗ 2121 "Нива" 1989 року випуску за $11 тис. За неї вже готові дати $4 300.

Автомобіль має пробіг майже 11 тис км, обладнаний лебідкою та передніми сидіннями з розвиненою боковою підтримкою. Стан авто оцінюється як Run and Drive, що українські перекупи перекладають як "сів і поїхав".

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Під капотом можна розгледіти абсолютно новий бачок для рідини омивача, електричний вентилятор охолодження двигуна та сам двигун з ремінним приводом газорозподільного механізму. Нагадаємо, що з заводу ВАЗ 2121 "Нива" зазвичай комплектувалась бензиновим двигуном об’ємом 1,6 літра, який мав ланцюговий привод ГРМ.

Для США такі автомобілі – екзотикою, мабуть цим і обумовлена ціна авто. Проте якщо його купити в США, доставити в Україну сплативши всі податки – вартість зросте до $25 тис. В Україні "Ниви" таких років випуску коштують від $600 до $5 000.

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