Киевские власти уверены, что парковка должна быть платной. Именно поэтому в Киеве реализуется пилотный проект по автоматической фотофиксации нарушений правил парковки.

За деньги налогоплательщиков уже закупили много оборудования, которое пока работает в тестовом режиме. Если эксперимент окажется удачным – штрафовать за бесплатную парковку в автоматическом режиме будут по всей столице.

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В течение 60 дней на ул. Бассейной, вблизи Бессарабской площади, в качестве эксперимента будет работать инновационная система осуществления автоматической фотофиксации фактов нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Новая система предусматривает минимизацию влияния человеческого фактора – фиксация нарушений осуществляется без инспекторов по парковке. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

“Проект реализуется совместно с компанией Municipality Parking Services. Для его реализации уже установлены все необходимые технические устройства – 8 устройств для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов – в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые встроены в места парковки. Установленные камеры охватывают всю парковочную площадку”, – отметил Александр Густелев.

По его словам, все факты нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств будут фиксироваться в автоматическом режиме, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке. Камеры и сенсорные устройства будут фиксировать момент остановки транспортного средства и время его нахождения на парковочной площадке, номерные знаки автомобиля, и не происходит ли нарушение правил дорожного движения.

“Обращаю внимание автомобилистов, что на стадии пилотного проекта плата за парковку транспортного средства не взимается”, – подчеркнул Александр Густелев. В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться возможность для постепенного внедрения этой системы на других парковочных площадках города.

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