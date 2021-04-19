Київська влада впевнена, що паркування повинно бути платини. Саме тому у Києві реалізується пілотний проект із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування.

За гроші платників податків вже закупили чимало обладнання, яке поки що працює в тестовому режимі. Якщо експеримент виявиться вдалим – штрафувати за безоплатну парковку в автоматичному режимі будуть по всій столиці.

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Протягом 60 днів на вул. Басейній, поблизу Бессарабської площі, як експеримент працюватиме інноваційна система здійснення автоматичної фотофіксації фактів порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Нова система передбачає мінімізацію впливу людського фактора – фіксація порушень здійснюється без інспекторів з паркування. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Проект реалізується спільно з компанією Municipality Parking Services. Для його реалізації вже встановлені всі необхідні технічні пристрої – 8 пристроїв для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки та паркування, 6 платіжних терміналів – у кожному по 3 камери, та 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування. Встановлені камери охоплюють весь паркувальний майданчик", – зазначив Олександр Густєлєв.

За його словами, всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі, без додаткового залучення інспекторів з паркування. Камери та сенсорні пристрої фіксуватимуть момент зупинки транспортного засобу і час його знаходження на паркувальному майданчику, номерні знаки автомобіля, та чи не відбувається порушення правил дорожнього руху.

"Звертаю увагу автомобілістів, що на стадії пілотного проекту плата за паркування транспортного засобу не стягується", – наголосив Олександр Густєлєв. У разі успішної реалізації пілотного проекту розглядатиметься можливість для поступового впровадження цієї системи на інших парувальних майданчиках міста.

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