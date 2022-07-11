Европейский институт безопасности Euro NCAP проверил на безопасность семь новых автомобилей.

Среди автомобилей, получивших максимальные пять звезд – два новых кроссовера, Alfa Romeo Tonale и KIA Sportage, а также один полностью электрический автомобиль, Cupra Born. На этот раз даже коммерческие автомобили Mercedes-Benz T-Class и Mercedes-Benz Citan Tourer получили пять звезд. Наконец супер-мини Aygo X от Toyota и полностью электрический i4 от BMW получили четыре звезды.

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Полностью обновленный Kia Sportage имеет общую платформу с 5-звездочным Hyundai Tucson, протестированным в прошлом году. Он все равно хорошо оснащен и получил одинаковые оценки в тестах на безопасность, также получил 5 звезд. То же самое можно сказать о Cupra Born, более спортивной альтернативе ID.3 группы VW.

Kia Sportage (безопасность для взрослых пассажиров – 87%, безопасность детей – 86%, пешеходов – 66%, работа электронных помощников – 72%).

Cupra Born (безопасность для взрослых пассажиров – 93%, безопасность детей – 89%, пешеходов – 73%, работа электронных помощников – 80%).

Tonale, первая совершенно новая модель от Alfa Romeo после Stelvio в 2016 году, отвечала всем требованиям для оценки 5 звезд, несмотря на отсутствие центральных подушек безопасности. Модель показала хорошие результаты в тестах во избежание столкновений между автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения, а также предлагает систему помощи при уменьшении внимания, которая может проявлять сонливость водителя.

Alfa Romeo Tonale (безопасность для взрослых пассажиров – 83%, безопасность детей – 85%, пешеходов – 67%, работа электронных помощников – 85%).

В сегменте MPV на базе фургонов Mercedes-Benz представляет Citan Tourer и его шикарную версию T-Class. Оба имеют общую платформу Renault Kangoo, но они оснащены новой центральной подушкой безопасности для дополнительной защиты от бокового удара и высокоэффективными функциями активной безопасности.

Mercedes-Benz Citan Tourer (безопасность для взрослых пассажиров оценена в 91%, безопасность детей – 93%, пешеходов – 69%, работа электронных помощников – 90%).

Mercedes-Benz T-Class (безопасность взрослых пассажиров – 91%, безопасность детей – 93%, пешеходов – 69%, работа электронных помощников – 90%).

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Toyota Aygo X – это последняя новинка в высококонкурентном сегменте супер-мини, где каждый евро имеет значение. Небольшой городской автомобиль-кроссовер в целом показывает себя хорошо, но избегает некоторых более продвинутых систем безопасности, что привело к 4-звездочному рейтингу.

Toyota Aygo X (безопасность для взрослых пассажиров – 78%, безопасность детей – 78%, пешеходов – 74%, работа электронных помощников – 81%).

Наконец электрический компактный представительский автомобиль i4 от BMW показывает, что роскошь не всегда означает лучшие показатели безопасности. Оснащенный подобным набором датчиков, что и серия 3, протестированная в 2019 году, гран-седан пропустил некоторые критические точки предотвращения столкновений и получил 4 звезды.