Європейський інститут безпеки Euro NCAP перевірив на безпеку сім нових автомобілів.

Серед автомобілів, яки отримали максимальні п’яти зірок – два нових кросовера, Alfa Romeo Tonale та KIA Sportage, а також один повністю електричний автомобіль, Cupra Born. Цього разу навіть комерційні автомобілі Mercedes-Benz T-Class і Mercedes-Benz Citan Tourer отримали п’ять зірок. Нарешті, суперміні Aygo X від Toyota і повністю електричний i4 від BMW отримали чотири зірки.

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Повністю оновлений Kia Sportage має спільну платформу з 5-зірковим Hyundai Tucson, протестованим минулого року. Він однаково добре оснащений і отримав однакові оцінки в тестах на безпеку, також отримав 5 зірок. Те саме можна сказати про Cupra Born, більш спортивну альтернативу ID.3 групи VW.

Kia Sportage (безпека для дорослих пасажирів – 87%, безпека дітей – 86%, пішоходів – 66%, робота електронних помічників – 72%).

(безпека для дорослих пасажирів – 87%, безпека дітей – 86%, пішоходів – 66%, робота електронних помічників – 72%). Cupra Born (безпека для дорослих пасажирів – 93%, безпека дітей – 89%, пішоходів – 73%, робота електронних помічників – 80%).

Tonale, перша абсолютно нова модель від Alfa Romeo після Stelvio у 2016 році, відповідала всім вимогам для оцінки 5 зірок, попри відсутність центральних подушок безпеки. Модель показала добрі результати в тестах на уникнення зіткнень між автомобілями та з вразливими учасниками дорожнього руху, а також пропонує систему допомоги при зменшенні уваги, яка може виявляти сонливість водія.

Alfa Romeo Tonale (безпека для дорослих пасажирів – 83%, безпека дітей – 85%, пішоходів – 67%, робота електронних помічників – 85%).

У сегменті MPV на базі фургонів Mercedes-Benz представляє Citan Tourer і його шикарну версію T-Class. Обидва мають спільну платформу Renault Kangoo, але загалом вони оснащені новою центральною подушкою безпеки для додаткового захисту від бічного удару та високоефективними функціями активної безпеки.

Mercedes-Benz Citan Tourer (безпека для дорослих пасажирів оцінена у 91%, безпека дітей – 93%, пішоходів – 69%, робота електронних помічників – 90%).

(безпека для дорослих пасажирів оцінена у 91%, безпека дітей – 93%, пішоходів – 69%, робота електронних помічників – 90%). Mercedes-Benz T-Class (безпека дорослих пасажирів – 91%, безпека дітей – 93%, пішоходів – 69%, робота електронних помічників – 90%).

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Toyota Aygo X — це остання новинка у висококонкурентному сегменті суперміні, де кожен євро має значення. Невеликий міський автомобіль-кросовер в цілому показує себе добре, але уникає деяких більш просунутих систем безпеки, що призвело до 4-зіркового рейтингу.

Toyota Aygo X (безпека для дорослих пасажирів – 78%, безпека дітей – 78%, пішоходів – 74%, робота електронних помічників – 81%).

Нарешті, електричний компактний представницький автомобіль i4 від BMW показує, що розкіш не завжди означає кращі показники безпеки. Оснащений подібним набором датчиків, що й серія 3, протестована в 2019 році, гран-седан пропустив деякі критичні точки запобігання зіткненням і отримав 4 зірки.