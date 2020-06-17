За 5 месяцев 2020 года на дорогах столицы зафиксировано на 11,2% меньше ДТП, чем в прошлом году.

За январь-май 2020 года на улично-дорожной сети Киева зарегистрировано 14 214 ДТП, что на 11,2% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Напомним, в 2019 году их было 16 014.

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Также на 9,5% уменьшилось количество ДТП с травмированными, в текущем году их было зафиксировано 751, а в прошлом – 830. Количество травмированных в таких авариях уменьшилось на 11,4%.

Отдельно в полиции акцентировали внимание на уменьшеннии на 25,8% количества ДТП с пешеходами. За отчетный период текущего года их зафиксировано 268, тогда как в прошлом – 361. Также следует отметить, что в 6 из 10 случаев, ДТП произошло в результате нарушения ПДД самими пешеходами.

Основания причинами ДТП остаются: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости, нарушение правил проезда перекрестков и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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