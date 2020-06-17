За 5 місяців 2020 року дорогах столиці зафіксовано на 11,2% менше ДТП, ніж минулого року.

За січень-травень 2020 року на вулично-дорожній мережі Києва зареєстровано 14 214 ДТП, що на 11,2% менше ніж на аналогічний період минулого року. Нагадаємо, у 2019 році їх було 16 014.

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Також на 9,5% зменшилась кількість ДТП з травмованими, так у поточному році їх було зафіксовано 751, а у минулому — 830. Кількість травмованих осіб у таких автопригодах зменшилась на 11,4%.

Окремо в поліції акцентували увагу на зменшені на 25,8% кількості ДТП з пішоходами. За звітний період поточного року їх зафіксовано 268, тоді як в минулому — 361. Також слід відмітити, що у 6 з 10 випадків, ДТП сталось внаслідок порушення ПДР самими пішоходами.

Основини причинами ДТП залишаються: порушення правил маневрування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду перехресть та керування транспортним засобів в стані сп'яніння.

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