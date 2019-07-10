Несколько дней назад возле бессарабского рынка в Киеве светофор привлек внимание водителей и прохожих – красный сигнал на нем был в виде сердца. Однако уже сегодня коммунальщики взялись исправить этот "недостаток" и вернуть светофору обычный вид.

По словам коммунальщиков к ним поступило предписание из полиции о том, что красный сигнал в виде сердца не соответствует действующим стандартам и светофор следует привести в соответствие действующим нормам.

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Сами коммунальщики говорят, что такой вид светофора лучше обычного и жалеют о том, что наклейки, которые делают красный свет похожим на сердце придется снять.

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